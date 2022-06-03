快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸發布首支8K超高清太空短片 展現地球如此美麗

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸神舟十三號航天員從太空拍攝的地球影像。（截圖自《中國載人航天》發布的影片）
大陸神舟十三號航天員從太空拍攝的地球影像。（截圖自《中國載人航天》發布的影片）

《中國載人航天》微信公眾號端午節下午發布首支載人航天8K超高清短片。這支名為「飛越穹蒼」的影片是由大陸神舟十三號航天員翟志剛、王亞平、葉光富所拍攝，2分多鐘的影片呈現三名太空人早前在太空駐留期間，在引力消失、萬物失重下的工作與生活，以及從多段從太空鳥瞰地球的畫面。

神舟十三號載人飛船去年10月16日從酒泉衛星發射中心發射升空，三名航天員在太空進行了為期六個月的駐留，於今年4月16日順利返回地球，創下中國航天員連續在軌飛行時長新紀錄。

新華社指出，航天員在軌飛行期間，先後進行了兩次出艙活動，開展了手控遙操作交會對接、機械臂輔助艙段轉位等多項科學技術實（試）驗，驗證了航天員長期駐留保障、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等關鍵技術。

此外，利用任務間隙，大陸航天員還進行了兩次「天宮課堂」太空授課，以及一系列別具特色的科普教育和文化傳播活動。

報導稱，神舟十三號載人飛行任務的圓滿成功，象徵中國大陸空間站關鍵技術驗證階段任務圓滿完成，中國空間站即將進入建造階段。

據中國載人航天工程辦公室消息，5月29日，神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至發射區，將於近日擇機實施發射。

國際宇航聯空間運輸委員會副主席楊宇光接受中新社專訪時表示，神舟十四號飛行乘組抵達空間站後，將是中國人不間斷長期駐留太空的開始。

太空人 公眾號 微信

延伸閱讀

太空衛星商機引爆！第一金投信太空衛星ETF搶先機

演算法爬梳舊資料 揪逾百「新隕石」 助應對彗星撞地球

澳洲發現地球最大株植物 綿延112哩＝聖地牙哥至洛杉磯

台東議員促縣府爭取太空火箭發射場 饒慶鈴： 很歡迎！

相關新聞

上海政法學院線上講座男子裸露下體 主持人的反應是...

網路授課狀況多。大陸媒體報導，上海政法學院1日舉行一場線上講座，過程中一名男子竟裸露下體，許多學生立即在線上反應，但主持...

新冠疫情延綿兩年半 專家：成北京試驗社會管控契機

在「六四事件」33週年前幾週，北京幾所大學校園陸續發生學生聚集抗議政府防疫措施的事件。雖然最後學生的抗議都有得到校方的回應，情況似乎也都有改善，但部分專家認為...

四川雅安地震4死、41傷 當地報紙頭版卻不見相關報導

四川省雅安市蘆山縣6月1日17時發生6.1級地震，截至2日9時，已知造成4人不幸罹難、41人受傷。但針對這起地震，當地主...

大陸發布首支8K超高清太空短片 展現地球如此美麗

《中國載人航天》微信公眾號端午節下午發布首支載人航天8K超高清短片。這支名為「飛越穹蒼」的影片是由大陸神舟十三號航天員翟...

人教社教材「夾帶私貨」？鄭淵潔：吃相難看 總主編澄清：不可能

人民教育出版社出版的小學教材插畫風波延燒。有中國「童話大王」之稱的作家鄭淵潔在微博指出，人教社不只插畫有改進空間，旗下甚...

「童書皇后」作品出現尿尿童 網批露骨 楊紅櫻：別談性色變

「童書皇后」楊紅櫻《非常男生》系列中的部分圖片引發熱議：書中出現了一個正站著尿尿、全身赤裸的小男孩，文字部分則用「生殖器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。