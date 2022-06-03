陸鐵路端午疏運 日均540萬人次

中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）披露，為期4天的鐵路端午假期運輸2日啟動，至6月5日結束。大陸國鐵集團預計，假日期間客流總體回暖，中國大陸鐵路日均發送旅客540萬人次，比「五一」假期日均增加逾200萬人次。

中新社報導，國鐵集團表示，根據疫情防控情況，6月1日起將客票預售期調整為15天；密切關注大陸各地疫情防控政策調整和客流變化情況，從大數據看，客流呈現回暖趨勢，部分低風險地區短途客流集中出行。

大陸鐵路部門將精準實施「一日一圖」，在嚴格落實疫情防控措施的基礎上，動態靈活安排運力，適時增開旅客列車，滿足旅客出行需求；針對各地大專院校集中放假的情況，做好學生返鄉運輸工作；針對低風險地區熱門線路，提前儲備一定數量的熱備車組和人員，隨時準備上線運行。

此外，落實保通保暢措施，確保重點物資運輸。用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要貨運通道和繁忙幹線，提升電煤運輸能力，為各地「迎峰度夏」提供充足運力支撐。全力保障防疫、涉農、生產生活物資運輸需求，開闢綠色通道，加強途中運行盯控，確保安全高效送達，為復工復產、經濟平穩運行提供運輸服務保障。加強中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路國際貨物列車運輸組織，確保鐵路口岸站暢通，保障國際產業鏈供應鏈穩定。