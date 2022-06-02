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湖南湘西遭遇強降雨天氣 鳳凰古城多處被淹

香港01／ 孫聖然
受強降雨影響，鳳凰古城多處淹水。圖擷自/中國天氣網
受強降雨影響，鳳凰古城多處淹水。圖擷自/中國天氣網

湖南多地遭遇強降雨天氣，位於湘西土家族苗族自治州的沱江水位暴漲，導致距今有逾300年曆史的鳳凰古城變成「水城」，大量民房被淹。

據「中國天氣網」消息，今早（2日）6時4分，湘西州氣象台發出暴雨紅色預警信號，呼籲民眾加強防範。而截至今早8時，湘西州過去24小時錄得大雨到暴雨56站、大暴雨27站、特大暴雨6站。其中，鳳凰縣錄得6站特大暴雨，最大雨量為廖家橋鎮都里鄉的246.5毫米。

強降水導致鳳凰縣的沱江水位暴漲，鳳凰古城出現多處水浸，洪水甚至湧入民房。據現場視頻畫面顯示，鳳凰古城路面基本被淹沒，沱江水位與橋同高，居民需要趟水出行，甚至還有行李箱隨洪水漂流的畫面。

另據央視報道，今日凌晨5時許，懷化市麻陽苗族自治縣受特大暴雨襲擊發生山體滑坡，導致道路和民房受損。經初步核實，截至9時30分，已造成至少2人死亡、4人失聯。目前，應急、消防醫療人員正在現場緊急救援中。

此外，湖南氣象台預料，6月2日至5日，湖南自北向南有暴雨，局地大暴雨到特大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴等強對流天氣，4日最強。

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文章授權轉載自《香港01》

暴雨 雨量

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