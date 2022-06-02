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要求必選「疫情小哥辛苦費」方可下單 上海火鍋店被罰款近4萬元
上海一家火鍋店近日因在外賣平台要求必選「疫情小哥辛苦費」才可下單，結果被罰款9000多元（人民幣，下同，約新台幣3萬9千元）。
上海市市場監督管理局周二（5月31日）通報，指黃浦區市場監管局上周二（5月24日）巡查線上外賣平台時發現，由上海朽緣餐飲管理有限公司運營的京悅南門涮肉．小龍蝦．火鍋（人民廣場店）將「疫情小哥辛苦費」設置為點餐時的必選項，收費標準30元至80元不等(約新台幣130至350元)，消費者需點選方可下單，且當事人收取上述費用後並未全部用於支付訂單對應的配送費用，而是將支付後多餘的費用作為自身利潤。
經核算，當事人上述行為共涉及6天209個訂單，「疫情小哥辛苦費」的總收入達11650元(約新台幣5.1萬元)，總支出9316.21元(約新台幣4萬元)，收取的超出實際支付配送費用的金額為2333.79元(約新台幣1萬元)，其行為違反大陸《價格法》及《禁止價格欺詐行為的規定》，構成價格欺詐違法行為。
最終，黃浦區市場監管局責令退還多收部分2333.79元，未退還的將予以沒收，併罰款9335.1元。當局提醒經營者應當守法誠信經營，禁止標價簽、價目表等所標示商品的品名、產地、規格、等級、質地、計價單位、價格等或者服務的項目、收費標準等有關內容與實際不符，並以此為手段誘騙消費者或者其他經營者購買。
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文章授權轉載自《香港01》
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