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四川雅安強震致4死41傷 受災民眾已妥善安置

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
大陸四川雅安市地震截至2日9時共造成4人遇難、41人受傷，（圖／取自央視新聞）
大陸四川雅安市地震截至2日9時共造成4人遇難、41人受傷，（圖／取自央視新聞）

大陸四川雅安市蘆山縣和寶興縣昨日發生強震，截至2日9時，地震共造成4人遇難、41人受傷，其中1人傷勢危重，而受災民眾目前已安全撤離，獲得妥善安置。

新華社報導，2日零點，蘆山縣太平鎮太平中學安置點，前方救援指揮部已經組建運行，一批藍色帳篷已經搭建完成，照明燈高高豎起，飲用水、泡麵、棉被等物資已經到位並有序分發，醫療隊正展開現場工作。首批進入安置點的老人、婦女、兒童及在校學生被優先安排住進帳篷，一些年輕人主動幫助救援人員繼續搭建帳篷、分發物資。

在寶興縣體育館安置點，夜間室外溫差讓人感到陣陣寒意。約300名受災民眾已經入住安置點，其中有七、八十歲的老人，也有兩、三歲的幼兒。他們已經打好地鋪，蓋好棉被保暖。現場工作人員和志願者正在從門外運輸車上卸下生活保障和防疫物資，並搬運進來，分發給現場民眾。寶興縣前方救援指揮部工作人員介紹，目前該縣已經設置3個這樣的安置點，受災民眾已陸續撤離其中。

目前，雅安市抗震救災指揮部已調集應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等救援力量奔赴地震災區開展人員搜救、傷員救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

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