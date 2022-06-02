塔河油田天然氣 完成東輸

5月31日，大陸國家管網集團西部管道公司輪南壓氣站與中國石化塔河油田聯通工程投產進氣，塔河油田天然氣資源通過管輸方式由西氣東輸管道系統上載至「全國一張網」，大陸西北地區管網基礎設施公平開放邁出堅實一步。

新華社報導，大陸國家管網集團西部管道公司介紹，通過該項目，全年可實現接收中國石化塔河油田天然氣6.5億立方公尺，預計2025年穩步增長達55億立方公尺，這對進一步深化油氣管網運營機制改革、拓寬上游資源供應渠道、更好保障大陸能源安全具有重要意義。

輪南壓氣站地處塔克拉瑪幹沙漠邊緣，是大陸第一條世界級長輸管道西氣東輸一線首站和西氣東輸二線輪吐支幹線首站，年輸氣能力340億立方公尺。投產至今，輪南壓氣站累計向下遊供氣超過3000億立方公尺，相當於替代標煤4億噸，減排二氧化碳4.26億噸，為下游15個省區市、120多個大中型城市輸送清潔能源。

作為大陸西部能源戰略大通道守護者，近年來，大陸國家管網西部管道公司在西氣東輸主氣源地之一的新疆塔里木盆地，不斷完善管網建設，暢通天然氣輸送渠道，主動對接尋求天然氣資源多元化上載，為助力當地經濟建設、保障能源安全做出了積極貢獻。