塔河油田天然氣 完成東輸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月31日，大陸國家管網集團西部管道公司輪南壓氣站與中國石化塔河油田聯通工程投產進氣，塔河油田天然氣資源通過管輸方式由西氣東輸管道系統上載至「全國一張網」，大陸西北地區管網基礎設施公平開放邁出堅實一步。

新華社報導，大陸國家管網集團西部管道公司介紹，通過該項目，全年可實現接收中國石化塔河油田天然氣6.5億立方公尺，預計2025年穩步增長達55億立方公尺，這對進一步深化油氣管網運營機制改革、拓寬上游資源供應渠道、更好保障大陸能源安全具有重要意義。

輪南壓氣站地處塔克拉瑪幹沙漠邊緣，是大陸第一條世界級長輸管道西氣東輸一線首站和西氣東輸二線輪吐支幹線首站，年輸氣能力340億立方公尺。投產至今，輪南壓氣站累計向下遊供氣超過3000億立方公尺，相當於替代標煤4億噸，減排二氧化碳4.26億噸，為下游15個省區市、120多個大中型城市輸送清潔能源。

作為大陸西部能源戰略大通道守護者，近年來，大陸國家管網西部管道公司在西氣東輸主氣源地之一的新疆塔里木盆地，不斷完善管網建設，暢通天然氣輸送渠道，主動對接尋求天然氣資源多元化上載，為助力當地經濟建設、保障能源安全做出了積極貢獻。

新疆

延伸閱讀

烏克蘭城市、村莊都成目標 德外長：俄羅斯在頓巴斯「滅絕文明」

只允許用盧布交易 俄羅斯中止向荷蘭供氣

大陸公布「2022新一線城市」 瀋陽首度跌出榜外

愛沙尼亞倡禁俄天然氣 歐盟領導人淡化 荷蘭突遭俄停供

相關新聞

四川雅安連2震 4死14傷

中國大陸四川雅安市蘆山縣、寶興縣，昨天下午分別發生規模六點一和四點五的地震，造成部分鄉鎮受災。大陸央視報導，截至昨晚十九...

寬度、跨度世界第一 宜賓臨港長江大橋合龍

世界最寬、跨徑最大的公鐵兩用鋼箱梁斜拉橋——四川宜賓臨港公鐵兩用長江大橋5月31日順利合龍。這座大橋是新建川南城際鐵路自...

熔斷調整 跨省遊有望回暖

據大陸文旅部網站5月31日消息，文旅部辦公廳發布關於加強疫情防控科學精準實施跨省旅遊「熔斷」機制的通知。

電力迎峰 大陸統調電廠存煤1.59億噸

大陸國家發改委副主任趙辰昕5月31日透露，目前，大陸統調電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸。他強調，官...

塔河油田天然氣 完成東輸

5月31日，大陸國家管網集團西部管道公司輪南壓氣站與中國石化塔河油田聯通工程投產進氣，塔河油田天然氣資源通過管輸方式由西...

甘肅12歲女孩疑遭3人性侵 家屬報警卻屢被拒立案引官方徹查

甘肅臨夏市近日傳出一名12歲殘疾女孩被三人性侵，然而多次報案都不予立案，引發輿論關注。周一（30日），臨夏州成立聯合調查組，對事件進行全面調查，當局通報指出，調查情況將及時向社會公佈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。