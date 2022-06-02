寬度、跨度世界第一 宜賓臨港長江大橋合龍

世界最寬、跨徑最大的公鐵兩用鋼箱梁斜拉橋——四川宜賓臨港公鐵兩用長江大橋5月31日順利合龍。這座大橋是新建川南城際鐵路自貢至宜賓線控制性工程，也是川南城際鐵路與渝昆高鐵的共同過江通道，預計2023年建成通車。

中新社報導，宜賓臨港公鐵兩用長江大橋位於四川省宜賓市東部，全長1742.1公尺，橋面寬63.9公尺，主跨522公尺，在同類型橋梁中，寬度和跨度均排名世界第一。大橋中間為4線300公里時速的高速鐵路，兩側為雙向6車道城市快速路，最外側鋪設人行道、非機動車道，是世界首座採用公路和高速鐵路平層布置的橋梁。

「大橋總用鋼量約4.7萬噸，相當於6.5座埃菲爾鐵塔。」中鐵二院川南城際鐵路宜賓臨港大橋設計負責人王亮說，大橋橋面寬度相當於一個標準足球場寬，同時也堪稱「舉重運動員」，大橋活荷載總重量達3萬噸以上，可滿足4列高速列車同時開行及6車道公路滿載運行的需求。

王亮稱，大橋另一大特點是公鐵並行互不干擾，公鐵並行路段長約1.5公里。