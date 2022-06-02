熔斷調整 跨省遊有望回暖

據大陸文旅部網站5月31日消息，文旅部辦公廳發布關於加強疫情防控科學精準實施跨省旅遊「熔斷」機制的通知。

中通社報導，通知如下：一、對出現中高風險地區的縣（市、區、旗）和直轄市的區（縣），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及機票+酒店業務。

二、待無中高風險地區後，恢復旅行社及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及機票+酒店業務。

三、跨省團隊旅遊及機票+酒店業務暫停及恢復具體事宜，由各省級文化和旅遊行政部門通過門戶網站及時公布。旅行社及在線旅遊企業要密切關注疫情，及時調整旅遊產品和團隊行程。

攜程集團相關負責人表示，《通知》的發布標誌著跨省遊熔斷機制出現重大轉變，朝著更加科學精準的方向發展。旅遊業者反饋，本周即將迎來端午假期，跨省遊熔斷政策的調整，及一些省區市逐步恢復跨省遊，端午假期的跨省遊消費市場有望迎來進一步回暖。