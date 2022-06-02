電力迎峰 大陸統調電廠存煤1.59億噸

大陸國家發改委副主任趙辰昕5月31日透露，目前，大陸統調電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸。他強調，官方有信心有能力保障大陸電力迎峰度夏平穩有序。

中新社報導，趙辰昕表示，今年以來，受烏克蘭衝突等外部因素影響，能源外部壓力有所增加。但總的來看，今年以來大陸能源供需總體平穩有序。

趙辰昕介紹，從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實基礎。截至4月底，大陸發電裝機容量達到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會繼續增加，總量有望增加到24.5億千瓦。今年各大流域來水好於預期，截至5月中旬，大陸的水電發電量同比增長了19.3%，重點水電廠可發電水量同比增長25.5%。目前，大陸統調電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸，可用天數32天。

從油氣看，今年以來，國際油氣價格大幅攀升。大陸國家發改委會同有關方面妥善應對，綜合採取有力措施，組織有關企業大力提升大陸國內油氣勘探開發力度，多方組織資源進口，保持煉廠安全穩定運行，確保大陸油氣供應總體平穩。

趙辰昕說，目前，大陸主要油氣企業成品油庫存保持高位運行，天然氣管存、罐存均處在高位水平，能够有效保障需求。近期，大陸國家發改委已組織上游供氣企業和各地基本完成全年及下個供暖季天然氣合約簽訂，從簽訂情況看，各地簽訂的供暖季合約量普遍比去年實際供應量有增長，及早為今冬天然氣保供做好了準備。