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四川雅安地震 已造成4死14傷

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
四川雅安發生六點一級地震，已造成四死十四傷。（人民網）
四川雅安發生六點一級地震，已造成四死十四傷。（人民網）

截至今晚19時40分，四川雅安地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，雅安全市範圍報告4死14傷（均在寶興縣），受傷人員已轉市、縣醫院救治。地震導致蘆山縣、寶興縣部分地區通信不暢。

據人民網，6月1日17時00分，四川省雅安市蘆山縣發生6.1級地震；17時03分，雅安市寶興縣發生4.5級地震。

大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部立即啟動地震應急三級響應。

雅安市迅速啟動地震災害二級應急響應。雅安市抗震救災指揮部緊急調度應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等市級增援力量800餘人，第一時間奔赴地震災區開展人員搜救、傷員救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

報導稱，預計未來24小時，蘆山、寶興發生地質災害風險較高。

四川省地質災害指揮部辦公室透露，根據雅安市蘆山縣「6.1」6.1級地震震級與影響場烈度，結合四川省氣象台天氣預報情況，預計未來24小時，雅安雨城區、名山區、蘆山縣、寶興縣、天全縣，成都邛崍市、大邑縣等2市7個縣（市、區）發生地質災害的風險較高（黃色預警）。

地震 公安

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