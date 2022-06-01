四川雅安地震 已造成4死14傷

6月1日是中國大陸兒童節，5月26日有網友發現人民教育出版社出版的小學數學課本插畫，畫風十分詭異，內容涉及醜化中國人，有猥褻不當的肢體行為，以及夾帶崇美意識等問題，其後成了熱議題材，一直高懸於熱搜榜上不墜，熱度久久不散，這本被認為暗藏醜化中國企圖並散播錯誤性觀念的教材，卻使用了10年之久。

2022-06-01 20:45