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四川雅安規模6.1、4.5強震 已釀4死14傷

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸四川雅安地震，造成多地山體滑坡事故。取自澎湃新聞
大陸四川雅安地震，造成多地山體滑坡事故。取自澎湃新聞

中國大陸四川雅安市蘆山縣、寶興縣，1日下午分別發生規模6.1和4.5的地震，造成部分鄉鎮受災，據央視報導，寶興縣已通報有4人死亡、14人受傷，蘆山縣則暫未收到人員傷亡情況報告。

央視報導，6月1日17時00分，四川雅安市蘆山縣發生6.1級地震，震源深度17公里；17時03分，雅安寶興縣發生4.5級地震，震源深度18公里。

截至19時40分，地震已造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，包括山體滑坡、通信不暢等，蘆山縣暫未收到人員傷亡情況報告，寶興縣4人死亡、14人受傷。

地震發生後，大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部立即啟動國家地震應急三級響應，並派出由中國地震局副局長帶隊的工作組赴現場指導處置。

據指出，雅安已調集地震救援、武警、消防、醫療等4,500多人展開搜救等工作，四川省也已調派超過千人地震救援隊集結，貴州、雲南、重慶的地震救援隊也有2,180人做好跨區增援準備。

四川地震局表示，1日蘆山6.1級地震屬於2013年蘆山規模7.0地震餘震。四川雅安市2013年曾發生過規模7.0強震，震央位於蘆山縣龍門鄉馬邊溝，當時造成196人死亡、1萬多人受傷。

四川當地醫院救治傷患。紅星新聞
四川當地醫院救治傷患。紅星新聞

地震 央視

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