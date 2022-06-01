甘肅12歲女孩疑遭3人性侵 家屬報警卻屢被拒立案引官方徹查

甘肅臨夏市近日傳出一名12歲殘疾女孩被三人性侵，然而多次報案都不予立案，引發輿論關注。周一（30日），臨夏州成立聯合調查組，對事件進行全面調查，當局通報指出，調查情況將及時向社會公佈。

日前，馬先生在網上發文爆料，指其侄女馬麗（化名）於去年7月30日網友見面時遭遇多人性侵，事發時只有12歲。據了解案件的律師透露，事發後，家屬按照警方要求，帶孩子去醫院做檢查並提取了精液。然而，事發後家屬就事件報警，卻在去年8月自臨夏市公安局獲得不予立案通知書，理由是該局經審查認為無犯罪事實發生。

家屬隨即提出覆議，然而臨夏市公安局9月作出刑事覆議決定書，指經審查，認為此前的不予立案通知書認定的事實清楚、證據充分、依據準確、程序合法，決定維持原決定。家屬於是按程序再向臨夏州公安局申請刑事覆核，該局審查後，在去年11月17日認為此前的刑事复議決定書認定的事實不清，證據不足，決定撤銷該刑事覆議決定書。

對於案件進展，馬先生表示，他今年又諮詢了辦案民警，得知案件終於立案，但並非以性侵或性侵幼女立案。今年4月，警方又稱案件已移交給檢察院，但檢方告知本案不構成犯罪，決定對涉案的人不予逮捕，「到現在，侮辱我侄女的幾個人和他們的家屬也都沒有聯繫我們，表達過歉意」。另據透露，馬麗在事發後曾兩次試圖自殺，身世淒慘。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

雲南16歲女生在校誕男嬰 稱遭同學父強姦3次 老師：沒發現徵兆

廣西26歲男深夜開車尋找女子強姦 開車撞死夫妻再姦淫女子屍體

文章授權轉載自《香港01》