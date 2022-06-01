快訊

台美21世紀貿易倡議談什麼？ 11項議題內容出爐

獨／確診者狂咳抽痰 醫院主管要隔壁床家屬「躲去廁所」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甘肅12歲女孩疑遭3人性侵 家屬報警卻屢被拒立案引官方徹查

香港01／ 陳進安
臨夏市公安局作出刑事覆議決定書，維持不予立案。圖截自影片
臨夏市公安局作出刑事覆議決定書，維持不予立案。圖截自影片

甘肅臨夏市近日傳出一名12歲殘疾女孩被三人性侵，然而多次報案都不予立案，引發輿論關注。周一（30日），臨夏州成立聯合調查組，對事件進行全面調查，當局通報指出，調查情況將及時向社會公佈。

日前，馬先生在網上發文爆料，指其侄女馬麗（化名）於去年7月30日網友見面時遭遇多人性侵，事發時只有12歲。據了解案件的律師透露，事發後，家屬按照警方要求，帶孩子去醫院做檢查並提取了精液。然而，事發後家屬就事件報警，卻在去年8月自臨夏市公安局獲得不予立案通知書，理由是該局經審查認為無犯罪事實發生。

家屬隨即提出覆議，然而臨夏市公安局9月作出刑事覆議決定書，指經審查，認為此前的不予立案通知書認定的事實清楚、證據充分、依據準確、程序合法，決定維持原決定。家屬於是按程序再向臨夏州公安局申請刑事覆核，該局審查後，在去年11月17日認為此前的刑事复議決定書認定的事實不清，證據不足，決定撤銷該刑事覆議決定書。

對於案件進展，馬先生表示，他今年又諮詢了辦案民警，得知案件終於立案，但並非以性侵或性侵幼女立案。今年4月，警方又稱案件已移交給檢察院，但檢方告知本案不構成犯罪，決定對涉案的人不予逮捕，「到現在，侮辱我侄女的幾個人和他們的家屬也都沒有聯繫我們，表達過歉意」。另據透露，馬麗在事發後曾兩次試圖自殺，身世淒慘。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

雲南16歲女生在校誕男嬰　稱遭同學父強姦3次　老師：沒發現徵兆

廣西26歲男深夜開車尋找女子強姦　開車撞死夫妻再姦淫女子屍體

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

元宇宙女子被「性侵」旁觀者起哄 陸學者：如何保人尊嚴？

女軍人泥醉同袍載到摩鐵性侵 痛醒哭喊：不該這樣對我

奧斯卡影帝凱文史貝西涉性侵3男 英國檢方起訴

相關新聞

四川雅安規模6.1、4.5強震 已釀4死14傷

中國大陸四川雅安市蘆山縣、寶興縣，1日下午分別發生規模6.1和4.5的地震，造成部分鄉鎮受災，據央視報導，寶興縣已通報有...

夫生前打賞「陌陌」女主播2185萬元 妻負債累累求歸還

廣東省中山市坦洲鎮一女子近日爆料，其丈夫於去年因癌症去世，但查詢銀行紀錄時發現，丈夫生前私自在陌陌App消費打賞女主播超...

甘肅12歲女孩疑遭3人性侵 家屬報警卻屢被拒立案引官方徹查

甘肅臨夏市近日傳出一名12歲殘疾女孩被三人性侵，然而多次報案都不予立案，引發輿論關注。周一（30日），臨夏州成立聯合調查組，對事件進行全面調查，當局通報指出，調查情況將及時向社會公佈。

四川雅安地震 已造成4死14傷

截至今晚19時40分，四川雅安地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，雅安全市範圍報告4死14傷（均在寶興縣），受傷人員已轉...

大陸兒童節不平靜 用了10年的數學課本 捲入辱華風波

6月1日是中國大陸兒童節，5月26日有網友發現人民教育出版社出版的小學數學課本插畫，畫風十分詭異，內容涉及醜化中國人，有猥褻不當的肢體行為，以及夾帶崇美意識等問題，其後成了熱議題材，一直高懸於熱搜榜上不墜，熱度久久不散，這本被認為暗藏醜化中國企圖並散播錯誤性觀念的教材，卻使用了10年之久。

香港珍寶海鮮舫躉船入水 七議員促特首研究保留

停業經年、無人接手的香港珍寶海鮮舫，在報出將移離香港之夜躉船入水傾側，香港海事處展開調查。七名立法會議員致信香港特首林鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。