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四川雅安規模6.1地震 成都民眾：晃得很猛
四川雅安6月1日下午發生規模6.1地震，陝西多地也傳出有震感。
據華商報報導，中國地震台網測定6月1日17時00分在四川雅安市蘆山縣（北緯30.37度，東經102.94度）發生規模6.1地震，震源深度17公里。17時03分在四川雅安市寶興縣（北緯30.37度，東經102.92度）發生規模4.5地震，震源深度18公里。
據移動人口大數據分析，震央20公里範圍內人口數約7萬，50公里範圍內約117萬人，100公里範圍內約789萬人，本次震央距離2013年4月20日在四川蘆山發生的規模7.0地震的震央約10公里。
報導也秀出很多社群媒體消息，不少民眾指出自己在陝西咸陽、西安都有震感，還有人說在成都「晃得很猛」。
另據中國地震台網微信公眾號消息，震央距寶興縣12公里、距蘆山縣25公里、距名山區37公里、距天全縣38公里、距雨城區42公里，距雅安市41公里，距成都市113公里。周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共123次。目前傷亡情況尚未傳出。
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