全球最大木質沉船 滿載瓷器「長江口二號」打撈船啟航

受到上海封控影響而停滯的中國大陸水下考古重要項目「長江口二號」，6月1日隨著上海全面恢復正常生產生活秩序，工程的打撈船「大力號」也已啟程出海作業。

據中國大陸國家文物局微信公眾號消息，「大力號」1日離港開赴長江口的作業現場，加上此前長江口二號古船整體遷移核心設施之一專用弧形樑5月9日已恢復加工製造，象徵這個重要考古項目已經恢復。

文章指出，為因應動員準備，項目主作業船「大力號」相關人員提早進入閉環管理，研究制定各項環節的施工方案，調整優化作業進度計畫，編制、演練應急預案，加快推進包括潛水設備及人員動員、定位樁及定位輔助結構件加工製作、掃測設備及人員動員、航行前設備物資自查、等比例試驗階段設備物資測量檢修等各項準備工作，最大程度保護水下文化遺產的完整性和原生性。

當「大力號」到達工作水域後，將迅速啟動一系列海上作業。首先要進一步確認長江口二號古船埋藏狀態，確保後續整體遷移時古船的安全性和完整性。繼而將啟動針對古船附近散落堆積的障礙物的全面清理，同時對古船周邊散落文物開展水下考古發掘，為古船整體遷移工作夯實基礎，確保長江口二號古船考古與文物保護項目順利完成。

此前據上海發布微信公眾號消息，自2015年透過聲納發現「長江口二號」木質古船開始，經過6年多研究，確認該船年代為清同治時期（1862年到1875年），所在水域水深8至10公尺，船體埋藏於5.5公尺深淤泥中，橫向左傾約 27°。古船殘長約38.5公尺、殘寬約7.8公尺，已探明有31個艙室。沉船上部的尖艏、攬樁、主桅杆、左右舷、上甲板等結構完整，是目前中國大陸乃至世界上發現體量最大、保存最為完整、預計船載文物數量巨大的古代木質沉船之一。

考古人員先前已對「長江口二號」選取前後其中4個艙室進行的小範圍清理，均發現艙內有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物，已經出水完整或可修復的文物種類多、數量大。在出水瓷器發現底書「同治年製」款，則為古船的斷代提供了重要的依據。

上海打撈局預計將使用首創的技術方案「弧形樑非接觸文物整體遷移技術」來打撈這艘古船。未來將利用楊浦濱江上海船廠舊址兩個老船塢和保留的歷史建築來籌建「長江口二號古船博物館」。