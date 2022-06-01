海南推動地方創生 2招助翻身

走進海南知名僑鄉文昌市加美村，繁茂的古樹、乾淨的村道、整齊的瓊北民居、常年棲息各種鳥類的紅樹林……初夏時節，一幅美麗鄉村畫卷盡收眼底。

中新社報導，這樣的鄉村似珍珠散落在海南各地，可感受當地用農旅融合、產業賦能等招，推進鄉村振興。

上世紀九十年代，由於農田生產效益低，棄荒現象嚴重，加美村曾是「髒、亂、差」貧困村。在外務工的邢詒靜返鄉，帶領村幹部調整發展思路，發展鄉村旅遊。村裡聘請專業團隊，根據當地田園風光、歷史文化、紅色文化等旅遊資源量身定製，進行整村規劃設計，並依託1000多畝原生態的紅樹林資源，建起鄉村旅遊驛站。

邢詒靜說，村民和僑胞紛紛為家鄉建設獻計獻力。村民致富帶頭人邢福前兄弟將兩間老宅提供給村集體公司，打造頗具藝術味的「星斗居」民宿，成為集民宿、餐飲、露營、度假等為一體的農旅休閒網紅打卡點。

白土村曾是文昌落後村落，早前村裡不通公路，以致有嫁女不嫁白土村之說。此後，白土村靠「村務民主協商會」「土地、物力、人力三統一」「異地調整入市交易」這三把利器實現蛻變。

2015年，受益於文昌航天發射場建設和月亮灣新規劃，白土村迎來新機遇。該村置換整合村內原零星分散、無利用價值的5宗建設用地共25畝，率先在海南省內實現集體經營性建設用地的異地調整入市交易，獲益1500萬元（人民幣，下同）。

此外，村民養殖黑山羊、小黃牛、文昌雞等家畜，種植西瓜、辣椒等作物，收入穩定增長。村黨支部書記邢福旺指出，2017年，白土村投入資金種植1300畝椰林園。據測算，椰樹全部成熟掛果後，每年預計可為村集體帶來300萬元收入。

此前，萬寧市和樂鎮六連村村集體經濟收入微薄。2021年，該村採取「企業+村集體」的合作模式，引進企業發展集鴨蛋加工、粽子加工和電子商務於一體的特色產業項目。

返鄉創業青年莫澤錦與六連村合作，其開設的食品加工廠今年2月投產運營，如今已推出「六連紅」跑海鴨蛋、「莫小粽」和樂粽子等特色產品，並通過電子銷售平台將產品銷往大陸各地。

陵水位於海南島東南部，光熱條件優越，轄下本號鎮盛產火龍果、百香果、荔枝等熱帶特色作物及豇豆、線椒等農作物。

從事銷售出身的余泉祥是本號鎮什巴村火龍果產業基地聘請的職業經理人。「什巴村基地共有201畝，在成片種火龍果和燕窩果之前，這裡是零散的水田，有些還處於撂荒狀態。」余泉祥稱，循著「村集體公司聯營+基地+農戶+職業經理人」的運營模式，基地首批火龍果今年2月順利上市，預計2022年產量約120萬斤，銷售額近400萬元。