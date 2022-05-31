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上海一小店麵條漲價0.5元 被依擾亂物價重罰3500元

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海嘉定查獲一便利店將麵條偷漲0.5元，予以行政處罰3500元。（嘉定官微）
上海嘉定查獲一便利店將麵條偷漲0.5元，予以行政處罰3500元。（嘉定官微）

疫情期間有人趁機漲價撈錢，上海一處小商家將麵條調漲0.5元人民幣，售出48件，多賺24元，結果被當局以擾亂物價處罰3500元。

上海嘉定官微日前通報，5月17日，區市場監管局執法人員在檢查中發現轄區某便利店銷售的「金沙河雞蛋掛麵」商品實際結算價高於標價，涉嫌違反「價格法」。經查，2022年4月10日起，該店擅自在該商品標價人民幣7.5元每袋之外加價0.5元，以人民幣8元每袋的單價對外銷售。至案發，當事人共計銷售上述商品48件，銷售總金額為人民幣384元，共計在標價之外加收價款24元。　　

調查稱，當事人在標價之外加價出售商品的行為，違反了「價格法」的相關規定，區市場監管局擬對當事人作出罰款3500元（約15000台幣）的行政處罰。

網友稱，為了多賺0.5元，面臨重罰，得不償失，「這處罰給任意漲價的商家當頭棒喝」。

上海 漲價

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