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陸高考1193萬人報名創新高 上海因疫延期一個月

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為二○二一年考生從南京市第九中學高考考點內設置的「龍門」中走出。中新社
圖為二○二一年考生從南京市第九中學高考考點內設置的「龍門」中走出。中新社

在本土疫情稍稍趨緩下，據新華社報導，2022年中國大陸高考（普通高等學校招生全國統一考試）除上海延期外，將於6月7日、8日舉行，本屆全國報名達1,193萬人，創歷史新高。

大陸高考自1977年恢復後，堪稱中國大陸民眾一生中最重要的一次考試，由普通高中畢業生和具有同等學歷的考生參加，考試內容分為教育部命題的全國卷，和部分由地方自主命題的北京、上海、天津、浙江卷。

因此，上海市因本土疫情影響，官方月初就已宣布，將上海高考延期至7月舉行，並指不會對考生權益、入學造成影響。

新華社報導，大陸國務院副總理孫春蘭30日到北京市和教育部教育考試院檢查高考準備工作，面對當前疫情嚴峻，孫春蘭強調，要紮實做好考生和考務人員的健康監測、核酸檢測，配齊配足防疫人員和物資，針對可能出現的情況制定應急預案，確保考生和考務人員安全健康。

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