廣西玉林「僑」資源助脫貧

走進廣西玉林市容縣六王鎮古泉村，空氣清新，草木葱翠，鄉間道路乾淨整潔，農家庭院錯落有致，村裡還建有同心橋、僑村公園、僑家小苑、河堤步道等人文景觀，呈現出一幅美麗鄉村圖景。

中新社報導，玉林是廣西最大、中國大陸著名的僑鄉。容縣歷來有「海內一個容縣、海外兩個容縣」之稱，旅居國外的僑胞及港澳台同胞150多萬人。位於容縣東部的古泉村，旅居海外的僑胞5千多人，村內歸僑僑眷僑屬3千多人，佔全村總人口的80%，是廣西著名的僑村。

近年來，玉林市發揮僑資源優勢，凝聚僑力發展特色產業，積極引進在外創業成功的歸僑僑眷返鄉創業，鞏固脫貧攻堅成果，助推鄉村振興發展。

馬來西亞僑眷李宗聰是鄉賢代表之一，1988年憑著一腔熱血到廣東省闖天地，經過幾年的摸爬滾打攢下第一桶金後，1997年在廣東省佛山市南海區開了一家五金加工廠，完成了從一個打工仔到企業家的角色轉換。

為了帶動鄉親脫貧致富，李宗聰於2003年回到古泉村界遼屯經營雄業五金加工廠。「我們廠做電機，以小家電配件居多，有60至80名工人，他們都是附近村民。工人收入實行計件工資制，每月有3千元（人民幣，下同）至5千元不等。」李宗聰說。

目前，古泉村創辦有僑眷企業5家，增加就業崗位400多個。僑屬崔德邦亦是其中之一。