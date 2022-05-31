滬疫後首發 中歐班列開往俄

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據上海東方絲路多式聯運有限公司消息，5月29日下午，搭載49個集裝箱機械設備的「中歐班列-上海號」從上海閔行站出發，開往俄羅斯的羅斯托夫州。

中新社報導，據介紹，這是自3月上海疫情以來第一列出口的「中歐班列-上海號」。

「中歐班列-上海號」的運營方——上海東方絲路多式聯運有限公司方面介紹，本輪疫情期間，該企業一直在竭力恢復出口業務，上海大量的外貿企業對鐵路服務仍有很大需求。

「中歐班列-上海號」於2021年9月28日首發，首列班列從上海出發，駛向德國漢堡，裝運50個集裝箱，載有服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等貨物。據介紹，自首發以來，「中歐班列-上海號」已開行25列（包括進口和出口）。

目前，在上海市商務委員會、海關、鐵路等部門的支持下，該企業正努力克服疫情帶來的困難，加快復工復產。

上海 疫情 俄羅斯

延伸閱讀

李強：上海防疫重大階段性成果 要全面恢復正常

上海封城2月 年輕人重新規劃人生：不生子回老家

上海發布會這一個細節 透露出「疫情向好」徵兆

上海宣布6月1日解封 居委會不得限制居民出入

相關新聞

玩飛盤 「盤媛」掀話題 占足球場成眾矢之的

2021年被稱為飛盤元年。在疫情封閉的大環境下，年輕人對運動充滿前所未有的熱忱。加上小紅書對飛盤、露營等生活方式的流量扶...

陸西部陸海新通道 跑出「加速度」

首趟中緬新通道（重慶—臨滄—緬甸）國際鐵路班列5月23日從重慶果園港魚嘴車站緩緩駛出，將以公鐵聯運方式抵達緬甸曼德勒，較...

大陸選育花椰菜 巴基斯坦豐收

初夏時節，天津61歲的孫德嶺蹲在地頭，仔細察看著為出口選育的花椰菜品種。遠在大約4000公里之外，巴基斯坦旁遮普省，農戶...

江西文博會／沉浸式觀展 入畫與李白對飲

在「VR藝術會客廳」裡身臨其境凝聽交響樂章；敦煌莫高窟實現「洞內壁畫洞外看」；通過「穿越機」入畫與李白對飲，感受一次「舉...

滬疫後首發 中歐班列開往俄

根據上海東方絲路多式聯運有限公司消息，5月29日下午，搭載49個集裝箱機械設備的「中歐班列-上海號」從上海閔行站出發，開...

廣西玉林「僑」資源助脫貧

走進廣西玉林市容縣六王鎮古泉村，空氣清新，草木葱翠，鄉間道路乾淨整潔，農家庭院錯落有致，村裡還建有同心橋、僑村公園、僑家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。