滬疫後首發 中歐班列開往俄

根據上海東方絲路多式聯運有限公司消息，5月29日下午，搭載49個集裝箱機械設備的「中歐班列-上海號」從上海閔行站出發，開往俄羅斯的羅斯托夫州。

中新社報導，據介紹，這是自3月上海疫情以來第一列出口的「中歐班列-上海號」。

「中歐班列-上海號」的運營方——上海東方絲路多式聯運有限公司方面介紹，本輪疫情期間，該企業一直在竭力恢復出口業務，上海大量的外貿企業對鐵路服務仍有很大需求。

「中歐班列-上海號」於2021年9月28日首發，首列班列從上海出發，駛向德國漢堡，裝運50個集裝箱，載有服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等貨物。據介紹，自首發以來，「中歐班列-上海號」已開行25列（包括進口和出口）。

目前，在上海市商務委員會、海關、鐵路等部門的支持下，該企業正努力克服疫情帶來的困難，加快復工復產。