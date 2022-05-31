江西文博會／沉浸式觀展 入畫與李白對飲

在「VR藝術會客廳」裡身臨其境凝聽交響樂章；敦煌莫高窟實現「洞內壁畫洞外看」；通過「穿越機」入畫與李白對飲，感受一次「舉杯邀明月、對影成三人」的穿越…。

新華社報導，這是在25日至29日舉辦的首屆江西文化產業博覽交易會上看到的景象。僅交易會前兩日，700餘家參展商的現場交易額已達1800萬元（人民幣，下同），項目簽約金額逾21億元。

博覽會上，一系列數位化技術讓文化產業煥發新魅力，彰顯出文化新業態的蓬勃生機。

文物資源被「煥活」。釐米級3D地圖、高精度空間計算、AI 3D物體識別、虛擬光影追蹤…華為公司文旅解決方案部總監張芳在此間舉行的2022江西數位文化產業發展高峰論壇上介紹，敦煌莫高窟通過華為河圖技術實現了「洞內壁畫洞外看」，這既是對文物資源的保護，也是對文物資源的活化利用。

文化場館有「智慧」。在博覽交易會可見，通過一套智慧博物館解決方案，博物館中的人（觀眾、館員）、物（文物、設備）、空間（展廳、庫房）等，被攝影機、傳感器等終端進行數位化採集，傳輸到大數據中心進行雲處理，實現對百萬件文物的智慧化管理，以及千萬名參觀者的智能化服務。

文化體驗更「沉浸」。新華智雲科技有限公司為滕王閣景區打造數位體驗項目，遊客站在一台「穿越機」前就能穿越到虛擬場景與古代名人進行互動；江西省文演集團基於AR、VR、全息等技術打造了「VR藝術會客廳」場景，人們在會客廳中可以選擇從指揮家、演奏者、觀眾等不同視角享受音樂會…。

江西省文演集團董事長李曉浩說，技術手段可以把許多空間轉化為文化體驗場所，愈來愈多的公共場所將被賦予文化功能。