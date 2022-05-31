大陸選育花椰菜 巴基斯坦豐收

初夏時節，天津61歲的孫德嶺蹲在地頭，仔細察看著為出口選育的花椰菜品種。遠在大約4000公里之外，巴基斯坦旁遮普省，農戶穆罕默德種植的花椰菜喜獲豐收，收益比以前增加了50%。一粒種子，將兩個素不相識的人緊緊聯繫在了一起。

新華社報導，孫德嶺是天津市農業科學院的研究員，穆罕默德種植的花椰菜品種是他專門為適應巴基斯坦氣候條件選育的。作為大陸大宗蔬菜產業技術體系花椰菜品種改良崗位專家，孫德嶺帶領團隊先後育成20多個花椰菜品種，不僅改變了大陸花椰菜優良雜交品種短缺的局面，還幫助異國他鄉的農民增收致富。

花椰菜19世紀傳入中國大陸，直到20世紀七八十年代，花椰菜雜交種子依舊被國外壟斷。「過去想種花椰菜只能靠洋種子，價格貴，還很難買到。」孫德嶺說，「用一克種子一克金形容並不為過」。

20世紀九十年代，孫德嶺加入天津市農業科學院，帶領團隊培育花椰菜品種。經多年努力，團隊先後育成20多個花椰菜品種，推廣到中國大陸20多個省市，新增經濟效益近人民幣60億元。

隨著「一帶一路」倡議提出，孫德嶺注意到，花椰菜在「一帶一路」地區深受百姓喜愛。他將目光投向海外，推動大陸優質花椰菜品種「走出去」。

「在一次國際種業會議上，來自巴基斯坦的種子經銷商對我們的花椰菜品種很感興趣，於是逐漸建立了聯繫。」孫德嶺說。

2014年起，大陸花椰菜種子開始在巴基斯坦推廣試驗。孫德嶺選育的花椰菜種子剛進入巴基斯坦時，當地農戶對於承諾的高質高產一度半信半疑。抱著試試看的想法，穆罕默德買了一些開始試種。到了收穫季，穆罕默德樂開了花：「中國花椰菜種子價格不高，質量和產量卻不低，每個種植季的收益比過去增加了50%。」

目前，孫德嶺團隊的花椰菜種子，在巴基斯坦年銷量占巴基斯坦早熟花椰菜年種植面積20%以上。