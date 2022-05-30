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上海最先「復工」是白蟻 劉耕宏住宅被白蟻攻占
上海近日白蟻大軍成群，密集攻占各樓宇，連劉耕宏20多樓高的住家也不能倖免。網友笑稱，沒想到最先「復工」的竟然是它們。
新民晚報報導，一陣降雨後，申城的溫度和濕度正好適合白蟻出飛。29日晚間，不少居民表示發現人行道路燈下密密麻麻都是飛舞的白蟻。
上海的淮海中路、烏魯木齊中路等街道燈光下均可見到可怕又密集的白蟻，各住戶群也紛紛交換心得「我家裡也發現七八隻」。就連正在直播的劉畊宏也發現有許多飛蟲，不解地問道：我們住住二十幾樓誒！是不是要下雨了？妻子王婉霏更直呼「飛進衣服裡，受不了了！」
劉畊宏邊直播邊打白蟻，網友調侃好慘又有點好笑，稱：沒想到最先復工的竟然是它們。
專家說，目前處於白蟻集中出飛和繁殖高峰期，白蟻多點屬於正常現象。而且雨後濕度較大，這兩天上海的溫度和濕度正好適合白蟻出飛。白蟻具有趨光性，晚上出飛後會朝有燈光的地方飛，因此，大家在路燈下經常能看到他們的身影。
另據上觀新聞報導，5月28日，上海已啟動為期三天的「萬名消殺人員蚊蠅高峰壓制行動」。各區愛衛部門已組織專業消殺人員，建築、物業、綠化市容等行業主管部門組織自有消殺隊伍，重點對因封控長時間未落實病媒生物防制措施的場所開展巡查和消殺工作。，做好蚊蠅高密度區域控制，督促指導相關單位落實防制設施，加強病媒防制力
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