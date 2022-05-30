上海最先「復工」是白蟻 劉耕宏住宅被白蟻攻占

上海近日白蟻大軍成群，密集攻占各樓宇，連劉耕宏20多樓高的住家也不能倖免。網友笑稱，沒想到最先「復工」的竟然是它們。

新民晚報報導，一陣降雨後，申城的溫度和濕度正好適合白蟻出飛。29日晚間，不少居民表示發現人行道路燈下密密麻麻都是飛舞的白蟻。

上海的淮海中路、烏魯木齊中路等街道燈光下均可見到可怕又密集的白蟻，各住戶群也紛紛交換心得「我家裡也發現七八隻」。就連正在直播的劉畊宏也發現有許多飛蟲，不解地問道：我們住住二十幾樓誒！是不是要下雨了？妻子王婉霏更直呼「飛進衣服裡，受不了了！」

劉畊宏邊直播邊打白蟻，網友調侃好慘又有點好笑，稱：沒想到最先復工的竟然是它們。

專家說，目前處於白蟻集中出飛和繁殖高峰期，白蟻多點屬於正常現象。而且雨後濕度較大，這兩天上海的溫度和濕度正好適合白蟻出飛。白蟻具有趨光性，晚上出飛後會朝有燈光的地方飛，因此，大家在路燈下經常能看到他們的身影。