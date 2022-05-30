茅台酒冰淇淋上市 售價180-450元
茅台酒也能搭配冰淇淋？5月29日，全球第二家、貴陽首家茅台冰淇淋旗艦店開業，這也是茅台官方首次推出「白酒+冰淇淋」產品。冰淇淋開售當天，不少民眾前來購買嘗鮮。
中新社網報導，在此旗艦店門前消費者排起長隊，店員們正忙著接單，製作、包裝冰淇淋。門店在售冰淇淋有現製版和預包裝版，售價從39元至99元人民幣（約180元至450元台幣）不等。包含了青梅煮酒、提拉米蘇、香草、香子蘭等多種口味。
茅台酒與冰淇淋的配比，是外界最為好奇的細節。據了解，茅台冰淇淋產品除了添加一定比例的生牛乳和動物淡奶油，還添加了2%左右的53度飛天茅台酒。這樣的配比，是茅台冰淇淋技術團隊經過上百次的實驗和口味對比，最終確定的最佳比例區間。
因所售冰淇淋裡面均添加了貴州茅台酒，具有一定的酒精含量，門店也張貼告示提示未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，駕車人士謹慎食用。
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