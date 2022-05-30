2022世界清潔能源裝備大會 將在四川德陽召開

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
2022世界清潔能源裝備大會，今年8月將在四川省德陽市舉辦，圖為大會場館。圖／本報四川德陽傳真
2022世界清潔能源裝備大會，今年8月將在四川省德陽市舉辦，圖為大會場館。圖／本報四川德陽傳真

備受關注的2022世界清潔能源裝備大會，將於8月27日至29日，在四川省德陽市舉辦。屆時，將有9大活動精彩呈現，並同期舉辦展覽展示、示範應用場景考察等配套活動，更好地展示「重裝之都」打造世界級清潔能源裝備製造基地的厚重底色。

據悉，此次大會將以「新能源．新智造．新時代」為主題，通過「線上+線下」結合的方式舉辦，實現會展集聚帶動產業集聚。大陸及海外業界翹楚、專家學者將匯聚德陽，共襄盛舉。作為開幕式主會場的德陽文德國際會展中心，也將嶄新亮相。

據組委會透露，9大精彩活動包括開幕式、主論壇、政策解讀、產業對接、大國重器萬里行、分論壇等。值得一提的是，活動期間將發布《世界清潔能源裝備產業協同發展（德陽）宣言》，為四川省清潔能源裝備產業創新平台和「清潔能源裝備特色小鎮」揭牌，啟動「成（都）德（陽）高端能源裝備集群」大陸國家級先進製造業集群建設等；大會還將發布《全球清潔能源裝備產業發展白皮書（2021年）》。

德陽是聯合國清潔技術與新能源裝備製造業國際示範城市，清潔能源裝備在大陸乃至世界都具有較強影響力。2021年，德陽清潔能源裝備產業實現總產值570餘億元人民幣，基本形成了水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能、儲能等較為齊全的產業體系，擁有國機重裝、東方電機、東方汽輪機、東方風電等知名清潔能源裝備製造企業，重型燃氣輪機等15個清潔能源裝備產品市場占有率大陸第一，成德高端能源裝備產業集群，成功入選大陸先進製造業集群。

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