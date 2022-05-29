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北京再通報核酸檢測公司涉違法 10天3起

中央社／ 北京29日電

北京市今天又通報一起核酸檢測公司涉嫌違法犯罪事件。中國依賴核酸篩查作為COVID-19疫情防控主要手段，但這波疫情以來，北京至少已有3家相關機構被立案偵查、3名官員被調查。

北京公安局官方微博「平安北京」29日通報，當局正持續對全市核酸檢測機構進行督查檢查。28日，發現「北京中同藍博醫學檢驗實驗室」在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪。目前警方已對該實驗室立案偵查。

就在27日，警方通報，「北京金准醫學檢驗實驗室有限公司」從4月25日起違規將多區採集的「5混1」、「10混1」核酸樣本，採用多管混檢的方式進行檢測，「人為稀釋樣本，影響檢測結果準確性」，涉嫌妨害傳染病防治罪。包括該公司法定代表人在內一共17人被刑事拘留。

在此之前，警方於21日通報對「北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司」以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，6人被刑事拘留。這家公司被監督員發現原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，也就是「沒檢測就出結果」。

公開報導指出，北京房山區衛生健康委員會副主任楊大慶、醫政科科長晉長皓和醫政科三級主任科員邢曼，因在對北京樸石醫學檢驗實驗室監督管理過程中，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受房山區紀委監委紀律審查和監察調查。

在中國推動「常態化核酸檢測」的背景下，相關機構被認為是當前最具有前景的行業之一，近來卻傳出不少負面新聞。甚至還有人調侃，這些機構不會認真檢測，因為社會上還有陽性病例的話，才有利於這類檢測機構生存。

北京市衛健委副主任李昂27日在疫情防控發布會上說，北京近期開展了多輪次的區域核酸篩查，包括國家公共實驗室、市區核酸檢測基地、第三方檢測機構等充分調動力量，完成任務；但是，在近期的監督檢查中發現，個別核酸檢測機構存在嚴重違規行為，嚴重影響了核酸檢測質量和疫情防控工作效果 。

北京 疫情

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