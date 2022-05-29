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驚險！小女孩瀑布口遭急流沖走 黑衣男落水搏命相救
家長要看顧好子女，英雄不是每次都會現身！重慶日前有2名女子帶著小女孩在瀑布口玩水，其間女孩被急流沖走，2女子想拉都拉不住，眼見女孩快被沖到水中懸崖之際，有名身穿黑衣的陌生男子飛奔而至，他自己在急流中都跌倒了，幸仍拼命將女孩拉住，得保平安，該名英雄事後被封為「黑衣大哥」。
網民看完出事影片後大呼「真是救命之恩」，但不少人鬧爆2名女子竟帶女孩走上瀑布口，質疑她們是想拍照打卡，但實際卻是玩命。
網傳影片發生於5月22日，2名女子帶小女孩到重慶銅梁老虎口瀑布，在瀑布口急流上的石塊遊玩，片段可見現場水流極急，2名女子行在石上時，小女孩因站不穩滑倒，即被急流沖走。
2女子邊尖叫邊想拉住女孩，但水流太急，小女孩瞬間已愈沖愈遠，快沖近到水中懸崖之際，1名身穿黑衣的陌生男子突然現身，飛奔落水想救人，他自己在急流中都不慎跌倒了，幸好及時把女孩拉住，成功救回一命。由於這名英雄身穿黑衣，有陸媒稱他作「黑衣大哥」。
有網民大嘆不是每次都會如此好運，遇到好心人搭命相救，「真是救命之恩」、「英勇俠義」。不過，許多人炮轟2名家長不應帶女孩在瀑布口玩，「瀑布上敢這麼玩」，質疑她們是想拍照打卡，結果帶女孩走得太接近水流，「要真的沖走，哭都來不及」、「為了擺拍，命懸一線」，又認為有關單位應該加設柵欄，以免同類事故再發生。
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文章授權轉載自《香港01》
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