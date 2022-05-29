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基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

人夫疲勞駕駛還襲警 妻摑兩巴掌喊「不要你了」獲讚好老婆

香港01／ 撰文／李納德
大陸張姓司機拒配合警方，不交出駕證之餘還辱罵警察。（微博影片截圖）
大陸張姓司機拒配合警方，不交出駕證之餘還辱罵警察。（微博影片截圖）

打老公原來是為了救他？陸媒報道湖北1名張姓男子因為疲勞駕駛被系統示警，警員到場截查，未料他拒絕配合還咄咄逼人，不出示駕照反撞向警員。趕到現場的妻子立即「挺身而出」，狠摑丈夫兩巴叫他別惹事，大喝：「這家不要你了！」當場用霸氣震懾丈夫。妻子被網民讚爆是「中國好老婆」，認為她出手掌摑其實是想救丈夫，否則他繼續失控下去後果可大可小，「要不是他老婆這兩耳光，這貨妥妥的被安排個尋釁滋事加襲警罪」。

陸媒報道，近日湖北十堰有名張姓司機因為疫勞駕駛被系統預警，結果警員到場他極不配合，拒絕出示駕照、又不願接受警方的檢查，還辱罵到場警員，用身擊撞擊警員。片段中張對警方「手指指」，口中念念有詞，突然說「我不想好好活着了，你給我找個墓地都行」，還迫到警員後退一步。

接報後趕到現場、身穿紅衣的妻子看不下去，馬上站出來摑丈夫兩巴，怒道：「給領導好好說話行不行？叫你給駕駛證你說給吧，你為啥惹事呢？」句句肺腑之言，之後還恐嚇丈夫稱「這家不要你了」，令他當場呆住也不敢駁嘴。張男目前已被採取刑事強制措施。

摑夫人妻事後竟被網民讚爆，「家有賢妻」、「老婆人間清醒啊」、「其實是在幫老公」、「中國好老婆，為老公避免了一場牢獄之災」。不少網民認為她是在曲線幫丈夫，怕丈夫再失控下去會闖大禍，「繼續下去就真的會因為襲警被捕，她摑兩巴還有機會變家庭糾紛處理」、「明眼人，總比拘留15天強」，「比那個『老公他欺負我』２老婆強多了，能壓事的老婆，才是好老婆」。

趕到現場的妻子連摑張男兩巴，狠罵丈夫叫他別惹事，丈夫不敢作聲。（微博影片截圖）
趕到現場的妻子連摑張男兩巴，狠罵丈夫叫他別惹事，丈夫不敢作聲。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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