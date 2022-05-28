北京防疫再收縮！ 外賣不得跨區派單、送單

正當北京市在27日宣告本輪疫情早期傳播鏈已切斷，並完全得到控制的正面消息後，防控的措施並未鬆手。據《北京日報》報導，近日北京市商務局更新《新冠疫情流行期間外賣人員防控指引》，在原有防控措施基礎上，對外賣企業新提出「人移動、不跨區」，並通過「電子圍欄」等訊息隔離方式，讓消費者無法跨區下單、商戶無法跨區接單、企業不得跨區派單、騎手不能跨區送單。

指引對於外賣人員有了較為嚴格的規範。據最新規定，外賣人員應在居住地行政區進行配送，活動範圍不超出「居住地—工作地—配送區域」。居住地與工作地或配送地不在同一行政區的，實現「點對點」上下班，不乘坐公共交通。開展「點對點」配送服務，並確實減少配送工作以外的活動，做到「不聚會、不串門、不扎堆」。

而該舉恐引發爭議，因為北京市有許多商家與居民恰好位在區域交界處，而區域之間的商家與物資密集度不一。比如生活在房山區的民眾，因為豐台區商家資源較多且鄰近，因此多會採購到豐台區店家的商品。如果按新規定實施將造成外賣騎手、消費者與商家多重困擾。

此前，北京確診案例中有外賣騎手，而為了阻斷快遞、外賣進社區傳播的風險。近日北京市各社區實行外賣、快遞等不得入小區，須將物品放在社區集中地讓居民自取。不過，該舉措反因民眾、外賣騎手聚集形成另一個密集接觸風景。