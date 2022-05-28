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暴雨成災 福建龍岩爆發土石流8人不幸罹難

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
福建省龍岩市武平縣連日來豪雨成災，多地爆發土石流，迄今已導致8人不幸罹難。（截圖自中新視頻）
福建省龍岩市武平縣連日來豪雨成災，多地爆發土石流，迄今已導致8人不幸罹難。（截圖自中新視頻）

據中新網報導，福建連日出現暴雨，導致多地傳出災情。其中龍岩市武平縣多個鄉鎮傳出道路積水、土石流、坍方等災情。武平縣官方通報，26日晚間開始的集中強降雨引發山體滑坡，導致該縣境內一處工廠廠房倒塌致5人死亡，另一處民房倒塌致3人死亡。目前兩處現場搜救工作均已完成，善後工作正在進行中。

報導稱，5月中旬以來，福建省就進入降雨集中期，降雨持續時間長、影響範圍廣、累積雨量大，容易引發地質災害，防汛任務艱巨繁重。

氣象部門統計，5月27日6時到28日6時，福建共有八個縣的25個鄉鎮降雨量超過50毫米。5月23日20時到28日6時，更有80個縣的792個鄉鎮降雨超過50毫米，其中30個縣的169個鄉鎮降雨超過100毫米，上杭白砂鎮累計降雨更達到328.2毫米。

暴雨持續導致福建多條江河發生超警戒水位小洪水。福建省防汛辦指出，5月27日6時到28日6時，汀江、沙溪、九龍江三條河流的支流發生超警水位0.45米到0.91米。目前各主要江河均在警戒水位以下，江河水勢平穩。

發生土石流災害的武平縣官方初步統計，暴雨已導致該縣農作物受災3,106畝，絕收1,070畝，塌方滑坡272處約5,100立方米，房屋倒塌39間。全縣道路中斷交通7條57處，目前已搶通5條，其餘仍在搶通中。

福建 暴雨

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