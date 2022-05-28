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不只小學教科書插圖醜 一些兒童繪本還充滿性暗示

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
這本供3到6歲兒童閱讀的《萬大姐姐有辦法：三個醫生》繪本，若干插圖也被認為帶有性暗示且不符合史實。（取自《大象新聞》）
這本供3到6歲兒童閱讀的《萬大姐姐有辦法：三個醫生》繪本，若干插圖也被認為帶有性暗示且不符合史實。（取自《大象新聞》）

大陸人民教育出版社發行的小學數學教科書，當中的插畫人物被批評「長得太醜」引發廣泛關注後，大陸媒體近日進一步踢爆，若干兒童繪本的插圖竟充滿性暗示，讓不少家長驚呼：「這能給孩子看嗎？」

據人民網江蘇頻道等大陸媒體報導，江蘇一位民眾表示，兒童繪本《流汗啦》書中一張插圖是兩個男孩捧著一名女生的手臂，伸出舌頭「舔汗」。其中一名男孩說：「姐姐，你好漂亮。妳的汗是什麽味道呢？」另一名男孩則說：「呃，也是鹹鹹的。」

據報導，江蘇這位民眾說，這本書是他孩子就讀的幼兒園訂閱的，上周六孩子將繪本帶回家，當時妻子看了後，感覺書中的插畫很不妥，就拍了下來發給他看。

對於這本兒童繪本的內容，有網友證實，「這是幼兒園繪本，我們幼兒園就有。當時看到我還和同事吐槽，為啥要舔著胳膊說『姐姐你好美』？有點猥瑣......」還有網友批評，「不僅畫風難看，內容也低俗，真的很難相信，這是給小朋友看的」。

報導稱，《流汗啦！》這本兒童繪本是由江蘇鳳凰少年兒童出版社旗下《東方娃娃》期刊於2012年7月出版的，主要是向兒童解釋汗是從哪裡來的、為什麽我們會流汗等問題。

在引發輿論關注後，《東方娃娃》編輯部27日發布聲明稱，編輯部對此非常重視，已對這本書進行下架處理，並組織專家重新審讀。

河南廣播電視提旗下新媒體《大象新聞》和上海《澎湃新聞》則報導，有民眾反映，四川少年兒童出版社早前出版的兒童讀物《萬大姐姐有辦法：三個醫生》，其中「扁鵲治病」的故事插圖帶有性暗示。其中一張插圖裡一名女子穿著肚兜，另一名男子則裸著上半身坐在一旁，牽著女子的手。

另一張圖則是一名女子露出後背給扁鵲看診。有網友就說，「扁鵲治病，先不說插畫怎麼樣，就古代那種思想。你覺得女的能在醫生面前袒胸露乳嗎？」

對於繪本引發的爭議，四川少年兒童出版社回應稱，網傳圖片為五洲傳播出版社的三語版本，非該社出版（僅中文版本）。該套書是從德國引進，不管是內文還是插畫都是外國作家的作品，該社發行的版本已對插圖進行修改。

江蘇幼兒園的兒童繪本讀物《流汗啦》被批評內容猥瑣。（取自人民網江蘇頻道）
江蘇幼兒園的兒童繪本讀物《流汗啦》被批評內容猥瑣。（取自人民網江蘇頻道）
大陸人民教育出版社發行的小學數學教科書中的人物，不少大陸民眾覺得「長得太醜」。（取自《澎湃新聞》）
大陸人民教育出版社發行的小學數學教科書中的人物，不少大陸民眾覺得「長得太醜」。（取自《澎湃新聞》）

幼兒園 女生

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