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武漢女大生斥巨資為乳暈染色 結果「毀容」兼痛失男友

香港01／ 陳進安
賀女表示，門診病歷上手寫備註的內容在她簽字時仍沒有。影片截圖
賀女表示，門診病歷上手寫備註的內容在她簽字時仍沒有。影片截圖

湖北武漢一名22歲賀姓女子早前到一家整形美容醫院做整形美容，在店員推薦下，做了胸部乳暈漂紅和腿部皮膚美容的套餐項目，可是效果卻不理由，還因此丟了男朋友，令她非常自卑，總感覺跟別人不一樣。

賀女透露，去年5月，她到武漢藝星整形美容醫院武昌店做整形美容，起初只接受簡單的脫毛和雙眼皮等項目，後來經店員推薦，又做了一個胸部乳暈漂紅和腿部皮膚美容的套餐項目。對於大四還沒有畢業她，醫院推薦了一款APP貸款，令她最後貸了差不多4萬元人民幣。

賀女表示，做完染色並恢復後，卻發現根本沒有顏色。後來，醫院答應可以補色，可做了之後，現在一個顏色淺，一個顏色直接染到乳房上面，還特別假，「顏色就跟覆蓋在上面了一樣」。不久後，賀女的男朋友認為她被騙了這麼多錢，還毀容了，因此與其吵架，二人最終分手。

一心追求美的賀女難以接受自己反而變得更醜了，於是拒絕了院方再次補色，想讓其進行賠償。不過醫院反而要起訴賀女，說她推倒了工作人員。

據悉，在胸部乳暈漂紅的項目，醫院沒有給賀女開具合約和發票收據。工作人員回應則表示，派出所已就此前的糾紛問題，至於胸部問題，是每個人個體差異不同所造成的，院方可以再次調整處理，可以稍微處理一下顏色，而若想要退款賠償，可找第三方鑑定，循合法的鑑定程序。

工作人員又指，他們在賀女的門診病歷上手寫備註到，胸部乳暈漂紅治療後可能會因為長胖或者懷孕導致微變化。惟賀女表示，她簽字時，病歷上沒有這一部分的內容，質疑是簽完字之後再添加上去的，並認為這就是欺騙誘導，現在非常的後悔。目前，賀女已向轄區市場監督管理局投訴，相關情況還在進一步溝通協調中。

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文章授權轉載自《香港01》

整形 武漢

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