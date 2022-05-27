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杭州女做SPA驚見監控拍下全裸一刻 理療館：派出所要求裝的

香港01／ 陳進安
譚女在藝境SPA杭州九堡店準備做一個全身SPA項目，結果私隱被侵犯。影片截圖
譚女在藝境SPA杭州九堡店準備做一個全身SPA項目，結果私隱被侵犯。影片截圖

浙江杭州一名譚姓女子近日到一家理療館做SPA，期間洗了澡，然而當光著身子的她走出浴室，抬頭一望赫見私密的場所的天花板上，竟裝有一個能拍到整間房內情況的監控鏡頭，讓她難以接受。對於裝監控鏡頭的原因，店方卻表示「是派出所要求裝的」，且不知原因，而譚女不予採信，已向公安部門反映。

事發於周一（23日）晚上，譚女到藝境SPA杭州九堡店準備做一個全身SPA項目，並由服務員引領至一個一床兩浴室的小房間。之後，譚女洗澡，洗完光著身子出來抬頭一看，被該安裝在浴室門口、正對著鏡子的監控鏡頭嚇了一跳，頓時興致全無。

做了多年SPA都未遇過如此境況的譚女隨即找來技師詢問，但對方一會說沒有開鏡頭，一會說沒有聯網，最後她表示要報警，對方才願意讓她到樓下電腦看，結果果然整個人被裸體偷拍了。

警方介入後，包括譚女的畫面在內，SPA館近期的影片存儲已悉數被刪除，但譚女還是對在SPA房如此私密的場所安裝監控鏡頭的原因百思不得其解，「店裡當時的解釋是派出所要求裝的，那我肯定是不信的，我要全身脫光做SPA的，這是不可以的，侵犯我的隱私」。店家負責人還表示，對於安裝的主要目的，他們也不知道。

對此，轄區內的杭州市九堡派出所回應表示，他們要求店內的公共區域要安裝監控鏡頭，並要明確告知消費者，但就沒有強制要求像SPA房這樣的私密場所也要安裝。雖然店家負責人聲稱店內有貼牌子告知整個店都覆蓋監控，但譚女卻表示，店家沒有就此告知，也沒有任何提示。目前，她已把情況反映給公安部門，九堡派出所表示會要求店家進行整改。

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文章授權轉載自《香港01》

SPA 偷拍

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