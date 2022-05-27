從冬奧到抗疫 台青勇闖前線

5月以來，北京新冠疫情再起，多位在北京生活的台胞發揮志願精神與服務熱情，加入社區和校園防疫一線。北京大學體育教研部教師、台青陳文成再次投身社區防疫志願服務，協助防疫工作。

中新社報，如今，陳文成有了新目標：成為合格的核酸採樣志願者。獲知北京開啟該類志願者招募後，擁有興奮劑檢測採樣工作經驗的他，第一時間報名並很快收到錄用通知。他期待接受專業培訓後勝任這項工作。

「志願服務已融入我的血液。」北京冬奧會期間，陳文成組建台灣青年冬奧城市志願者服務隊為市民提供服務。他說，「只要有需要，我都願意不計得失、力所能及為北京盡一份心。」

五四青年節，北京大學體育教研部教師、台胞焦晨曦成為該校志願者，在學生公寓核酸採樣區前，負責確認待檢人員信息、維持秩序。

北京冬奧會期間，焦晨曦曾作為高山滑雪項目競賽秘書展現所長。相比那段服務經歷，此次能為自己的學校、師生服務，她倍感親切。

台青陳文成為其所居住的社區提供服務。（中新社）

焦晨曦用「換位思考」概括這次志願服務的收穫。此前只是作為防疫配合者，她從未想過能成為參與者、服務者。「只有投入其中，才能切實理解志願者和工作人員的辛苦與不易」。

看到校園群發布的防疫志願者招募信息，中國人民大學環境學院碩士生、台青王逸明快速完成報名。他笑言，「志願者需要分時段預約，非常火熱，基本和搶演唱會門票沒有區別！」幸運搶得上崗資格後，王逸明23日身穿藍色志願者馬甲站在西側路線上，手持印有防疫標語的宣導牌，為同學發放口罩。

王逸明本科就讀於台灣輔仁大學，一次兩岸交流活動使他下定決心考取中國人民大學的碩士研究生。他上周順利通過畢業論文答辯，希望以志願服務為求學時光畫下句點。曾在北京冬奧會期間擔任城市志願者，王逸明將那段經歷視作「為這座城市努力」，而校內志願服務則更像善意的回饋。