上海封城被迫車停機場兩個月 繳完台幣2萬7千元停車費才放行

上海虹橋機場停車場封控近二個月無法將車駛出，解封後車主欲開車結果一看停車費6千多元人民幣（約2萬7千台幣），停車場稱「錢先付掉，復工復產後再聯繫退還」。

東方網報導，5月24日，網路上流傳出一張上海虹橋機場T1停車場的停車收費單，票據上顯示這輛車從3月29日停進，5月24日開出，近2月的停車時間，累計需繳納停車費6125元。

虹橋機場T1停車場一名工作人員回應稱：24日車主本人繳納了6000餘元，當時已經和車主本人解釋過了，「錢先付掉，復工復產之後再過來，再聯繫退還」。

工作人員稱，後續機場方面會有針對因疫情原因長時間停車的收費減免政策，待政策發佈，機場方面也將聯繫已繳納停車費的用戶，退還減免部分的停車費用。

上海一些大型商場也有人將車停入後因封控長時間不能開出而衍停車費糾紛。大部分商場工作人員表示，目前並未有相關疫情減免優惠停車費的政策，仍需按照每日最高停車費乘以實際天數進行收費。如有相關政策發佈，需等到上海完全解封才能知曉。

報導稱，此前西安、揚州、長春等多地實施了停車費減免的優惠政策。在杭州，，自杭州「0419」疫情發生以來，該局已第一時間對封控區、管控區等道路停車收費點暫停收費，在此期間車輛不會產生任何停車費，鼓勵車主積極配合防疫工作，減少人員流動。