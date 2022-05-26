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嫌老婆教兒學數學沒耐性 慈父親自出馬5分鐘後崩潰頭撞衣櫃

香港01／ 撰文/安祖娜
大陸網絡流傳影片，1名爸爸認為妻子教兒子做功課時太大聲及語氣過重，決定「親自上陣」，沒想到兒子教了還不懂，僅僅5分鐘便令他崩潰，氣得將頭連連撞向衣櫃發洩。微博影片截圖
大陸網絡流傳影片，1名爸爸認為妻子教兒子做功課時太大聲及語氣過重，決定「親自上陣」，沒想到兒子教了還不懂，僅僅5分鐘便令他崩潰，氣得將頭連連撞向衣櫃發洩。微博影片截圖

教導小朋友最重要是有耐性，而督促子女做功課可算是最具挑戰性的任務之一。大陸網絡流傳影片，1名爸爸認為妻子教兒子做功課時太大聲及語氣過重，決定「親自上陣」，沒想到兒子教了還不懂，僅僅5分鐘便令他崩潰，氣得將頭連連撞向衣櫃發洩。網民看過片段也感同身受，大嘆教子女做功課並非易事，「教過孩子寫作業就知道，真的能氣到腦溢血」。

相關影片於微博流傳，來自四川達州的1名爸爸留意到，每當妻子教導兒子做功課時常常「大聲夾惡」，認為對方語氣過重，又質疑功課不算太難，理應不會氣成那樣，更勸太太要盡量保持心平氣和。

後來該名爸爸建議妻子冷靜一下，決定親自上陣教兒子做數學功課，沒料僅5分鐘便激動起來。片中可見，爸爸坐在兒子身旁，咬牙切齒地看着他質問：「20+7=27，20+8=28，20+9=29，那20+5等於多少？」兒子聽到問題後呆了呆，重覆了爸爸的問題，「20+5，等於……」，可是怎樣也講不出答案，令爸爸大感崩潰，只好將答案說出來，氣得將頭連連撞向書桌旁邊的衣櫃，而在旁目睹過程的妻子也不禁邊拍片邊偷笑。

影片引起一眾家長共鳴，不少人大嘆教孩子做功課是對家長容忍力的挑戰，「隔着屏幕都覺得崩潰，彷彿看到了自己，每次輔導作業也是惡夢的開始」、「很多人往往怪另一半方法不好，怪爹媽帶不好老師教不好，自己做了以後才能認命」、「教過孩子寫作業就知道，真的能氣到腦溢血」。

也有人笑指，「有沒有這麼一種可能，小娃娃覺得你抓狂的樣子好搞笑，故意的」、「突然好羨慕我爸媽，從小到大沒有教過我」。

延伸閱讀：

稱老師催確診子女交功課　威脅影響溫習　家長：健康比成績緊要嗎

小朋友做抄寫功課「失控」變畫象形文字　校長：好有創意、好搞笑

文章授權轉載自《香港01》

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