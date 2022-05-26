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陸重要農業文化遺產達18項 居全球首位

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
福建安溪鐵觀音茶文化系統。(取材自新華網)
福建安溪鐵觀音茶文化系統。(取材自新華網)

聯合國糧農組織（FAO）近日通過線上方式完成考察，正式認定福建安溪鐵觀音茶文化系統、內蒙古阿魯科爾沁草原游牧系統和河北涉縣旱作石堰梯田系統，為全球重要農業文化遺產。截至目前，中國全球重要農業文化遺產增至18項，數量居世界首位。

中通社報導，根據大陸農業農村部24日消息，福建安溪鐵觀音茶文化系統位於福建省東南部。宋元時期，安溪茶葉經海上絲綢之路走向世界，如今已經成為海上絲綢之路的重要文化符號。該系統同時還具備顯著的涵養水源、保持水土、調節小氣候等生態功能。

內蒙古阿魯科爾沁草原游牧系統位於內蒙古自治區赤峰市，是中國入選的首個游牧農業遺產地，也是全球可持續牧業和脆弱牧場管理的典範。早在新石器時代，該地區就有早期居民狩獵和游牧生活。該系統擁有森林、草原、濕地、河流等多樣的生態景觀。當地牧民現今仍是傳統游牧生活，通過不斷轉場放牧，植被受到保護，水資源得以合理利用，畜牧產品穩定供應和多樣化的食物來源得到保障。

河北涉縣旱作石堰梯田系統位於河北省邯鄲市，始建於元代，總面積21萬畝，石堰長度近萬里，是旱作農耕文化的典型代表。數百年來，該系統不僅保留了豐富的傳統作物品種和環境友好的耕作技術，確保山區惡劣條件下的農業生產發展。

全球重要農業文化遺產（GIAHS），概念上等同世界文化遺產，聯合國糧食及農業組織將其定義為，農村與其所處環境長期協同進化和動態適應下，所形成獨特土地利用系統和農業景觀。

內蒙古 世界文化遺產 福建

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