陸教改10年 技職生近翻倍

專業更新幅度超過70%、與企業共建實習實訓基地數量年均增長8.6％、高職學校招生人數接近翻倍、全日制來華留學生規模達到1.7萬人……數據顯示，10年來中國大陸職業教育不斷固根基、補弱點、強弱項、揚優勢，發生格局性變化。

新華社報導，大陸教育部24日舉行記者會，介紹中共十八大以來職業教育改革發展成效。大陸教育部職業教育與成人教育司司長陳子季表示，回顧過去10年，職業教育在主動服務經濟社會發展、全面深化產教融合、與普通教育相互融通、不同層次職業教育有效貫通、職業學校教育與職業培訓並重、服務全民終身學習、擴大開放水平等7個方面取得了明顯發展。

調查數據佐證這一判斷——在現代製造業、戰略性新興產業和現代服務業等領域，70%以上的一線新增從業人員來自職業學校畢業生。

「職業教育的地位價值和社會認同度越來越高。」大陸國家教育行政學院職業教育研究中心主任邢暉分析，經10年發展，職業教育呈現定位類型化、辦學多樣化、體系融通化、制度系統化、合作縱深化、責任下移、高質量為重的新局面。

大陸職業學校畢業生給頂尖大學學生講課，這一場景早已成現實。畢業於陜西工業職業技術學院的邢小穎，2014年時以專業綜合排名第一的成績，被推薦到北京清華大學基礎工業訓練中心任教，為大學生講授實踐課。

邢小穎如今驕傲地說：「有時，學生問我是不是清華畢業的？我會從容地告訴他們，我是高職畢業的。」

陳子季認為，職業教育之所以在10年間取得長足進步，不僅由於經濟社會發生的歷史性變化，也因大陸始終把構建職業教育完整體系作為核心任務與邏輯主線，不斷創新制度設計、加大政策供給，努力將職業教育建設成為一種對經濟社會和個體發展具有特定功能的教育。