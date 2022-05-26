陸顧環保 拚10年植樹700億棵

5月22日至24日，中國大陸氣候變化事務特使解振華，率團出席2022年世界經濟論壇年會（達沃斯論壇）。在24日舉行的對話會上，解振華宣布，中國大陸力爭10年內植樹700億棵。

中新社報導，24日的對話會以「保護我們的星球和人類」為主題，解振華和美國總統氣候問題特使克里共同出席。解振華在演講中介紹了中國大陸為實現氣候目標推進的優先行動，《聯合國生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）在實現「2020年後全球生物多樣性框架」方面發揮作用，及保持自然和氣候行動勢頭採取的新舉措。

解振華介紹，中方莊嚴承諾，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，宣布不再新建境外煤電項目；成立碳達峰碳中和工作領導小組，構建並實施雙碳1+N政策體系，推進低碳發展和綠色轉型；推動全球氣候治理進程，為「巴黎協定」的達成、簽署、生效、實施作出歷史性貢獻。

解振華表示，中國大陸作為「生物多樣性公約」締約方大會第十五次會議主席國，將為大會順利召開提供便利條件，期待「2020年後全球生物多樣性框架」擘畫願景藍圖，激勵全社會行動。

就保持自然和氣候行動勢頭採取的新舉措，解振華表示，中國大陸將從政策制定、能源轉型、森林碳匯三方面採取行動，包括發布1+N政策體系和實施方案；穩妥有序推進能源綠色低碳轉型；強化森林碳匯，加強現有森林資源的保育。

解振華並宣布，中方響應世界經濟論壇發起的「全球植萬億棵樹」領軍者倡議，力爭10年內植樹700億棵。

出席達沃斯論壇期間，解振華還分別會見世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布和總裁布倫德，推進中國大陸與世界經濟論壇在夏季達沃斯論壇、行走的達沃斯、植萬億棵樹倡議、人員交流等方面合作。

此外，解振華會見德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克、埃及外長兼「聯合國氣候變化框架公約」第二十七次締約方大會（COP27）主席舒凱里、國際能源署署長比羅爾、國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃等政要，就COP27核心議題、全球碳減排進程等議題交換意見。