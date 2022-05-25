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困郊區停車場多日無洗漱 上海司機：這輩子的苦都在這吃了

香港01／ 陳進安
滯留在停車場的貨車。圖截自澎湃新聞
滯留在停車場的貨車。圖截自澎湃新聞

近期，一批貨車、網約車司機因通行證過期等原因，不得不在上海閔行郊野公園停車場落腳，吃和住就在這個臨時安置點解決，沒有洗漱設備及廁所、浴室，只能在空空蕩蕩的停車場看手機度日，睡覺也是在車上。有滯留的網約車司機直言：「這輩子的苦可能都在這吃了。」

據澎湃新聞報道，該郊野公園停車場位於沈杜公路和浦星公路交界口附近，周邊十分荒涼，間中還有一些野狗在找食物殘骸，而貨車、網約車司機和停車場管理員是為數不多的人煙，當中司機們都是因為保供公司出具的通行證過期無法上路、老家的村鎮不肯接收、跨區駕駛被四處阻攔等原因而被迫落腳，雖然有飯吃，但諸如信用卡逾期未還、車輛出租公司要求的租金、妻小的生活費等，都讓他們無法喘息。

40歲、來自江西宜春銅鼓縣的王瑞是其中一員，他早前到上海從事貨運工作，詎料3月23日起就被封控在位於浦東三林鎮的員工宿舍。起初，雞蛋和青菜的價格都翻倍，他和工友只能自掏腰包，而此後20多天，他們收到過一次社區發放的物資。為了維持生計，他4月5日終於取得了企業發放的通行證，之後16日開始他的保供物資運輸路，主要負責運輸牛奶，讓他暫時安下心來。

但好景不長，第一批取得的通行證即將過期，企業又不能及時續上電子通行證，於是王瑞本月12日被交警查驗後帶到了上述臨時安置點。據介紹，最早一批人已在該處住了半個月，每日只能吃兩頓盒飯，不能洗漱，指甲的溝壑被污漬填滿，可見環境十分惡劣，還要受到管理人員的抱怨。

另一名不幸者詹天則從事網約車司機，3月27日，他接了個大單，將乘客從上海市區送往崇明，結果返程期間發現G40滬陝高速道口關閉，只能在高速公路附近的休息站一住就是19天，期間既搶不到菜，也收不到物資，只能靠附近賣麵條的好心人李翔「投餵」才活下來，彷如奇蹟。後來，在民警的指引下，詹天和另外兩位網約車司機一起來到郊野公園，總算穩定地吃上了飯。

不過飯解決了，錢卻仍是一大問題，疫情期間，詹天的租車公司一分錢也不減免，來上海至今零零碎碎已經賠了2萬元人民幣（約8萬8台幣），焦慮的他聽聞上海地鐵公交陸續恢復運營後，只能期盼6月可以重新上路。王瑞也同是天涯淪落人，信用卡1.6萬元人民幣（約7萬台幣）的欠款已經逾期，令他擔心自己信用受損會影響到正在上大學醫學院及即將升高中的兩個女兒的學業。

而王瑞也不是沒考慮過返鄉重新找個工作，但他無奈表示，疫情以來自己的核酸結果都是陰性，但老家村委由於擔心疫情外溢，始終不願接收他，為其開出離滬證明。截至周一（23日），期望著有床睡、有熱水澡洗的王瑞依舊在停車場苦候。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 疫情

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