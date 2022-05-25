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山東回收場驚現「康熙紅衣大炮」 被急送入博物館

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
山東日照市莒縣一名駐村書記日前在當廢品站偶然發現兩門寫有「康熙八年制」的「紅衣大炮」。（圖／取自大陸微博）
山東日照市莒縣一名駐村書記日前在當廢品站偶然發現兩門寫有「康熙八年制」的「紅衣大炮」。（圖／取自大陸微博）

垃圾堆裡發現清朝古董？山東日照市莒縣一名駐村書記日前在當廢品站偶然發現兩門寫有「康熙八年制」的「紅衣大炮」，經鑑定為真品文物後即被送入莒州博物館，但引起大陸網友質疑，最後經過山東省文物專家鑑定為當代仿製品。

成都商報報導，有大陸網友認為，莒縣發現的「紅衣大炮」不符合清朝的形制，將「紅衣大炮」四個字放在皇帝年號之上的做法，在當時屬大不敬。另外，該大炮所刻銘文「紅衣大炮康熙八年制」字跡清晰分明，字體為現代楷書類型，且「紅衣大炮康熙八年制」中「紅」字當代簡體字的痕跡。

早在5月6日，陸媒就報導了日照市莒縣發現大炮一事。當地的文物收藏研究愛好者盛桂熙介紹，莒縣交通運輸局駐閻莊街道閻莊村第一書記井慶勳在所駐村裡，無意間發現做回收品收購的村民徐善河，在收購站前擺放了新收購的兩門古代大炮，他拍了照片請愛好文物收藏研究的好友盛桂熙鑒別。盛桂熙一看不像是假的，立即上報專家，專家認為是真品，當天成功入藏莒州博物館。

齊魯晚報報導，大炮遭到質疑後，大陸決定重新展開鑑定，23日晚間，莒州博物館工作人員表示，經過省文物專家的鑑定，透過大炮的鑄造工藝、形制和銘文等方面綜合判斷得出結論，這兩門大炮為當代仿製品。至於大炮是否將被送回廢品收購站，有工作人員指出，大炮目前仍存放在博物館內，正等待上級主管的指令。

此外，在大陸二手平台閒魚搜尋可以發現，有店家正在銷售莒縣發現的同款「紅衣大炮康熙八年制」，店家標示，「鑄鐵紅衣大炮一對，用料厚重，博物館、民俗園、飯店、賓館、會所擺放，長256、寬90、總高140、口徑30，重2200斤一對，售價人民幣26800元」，但該商品標注的製造時期卻是「民國」，另外一個店家也銷售同樣規格的「鑄鐵紅衣大炮」。

放大商品圖片能看見，炮管上的文字「紅衣大炮康熙八年制」與發現的「紅衣大炮」高度一致。

據了解，「紅衣大炮」又稱「紅夷大炮」，其原型是16世紀歐洲人發明的長身管、紡錘形結構的火炮，在明代後期傳入中國，並被仿製。崇禎四年（1631年）正月，後金在瀋陽利用俘虜過來的工匠劉漢，成功仿製了西洋大炮，定名為「天佑助威大將軍」。

清康熙八年（1669年）清政府任用比利時人南懷仁設計多種大炮，有三種型號分別是：輕型大炮「神威將軍」型，中型大炮「神功將軍」型，重型大炮「武成永固大將軍」型，載入清朝官書「欽定大清會典」，此次發現的2門紅衣大炮屬於輕型大炮「神威將軍」型。

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