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心疼3千多萬勞斯萊斯被拿來曬魚乾 老媽一句話讓他只能苦笑

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
廣東一豪車車主拍下母親為他準備的魚乾，就放在他的勞斯萊斯車上晾曬，讓他差點沒暈倒。（騰訊新聞）
廣東一豪車車主拍下母親為他準備的魚乾，就放在他的勞斯萊斯車上晾曬，讓他差點沒暈倒。（騰訊新聞）

在3千多萬勞斯萊斯車上曬魚乾？廣東一富豪的母親為了給兒子送上親手做的魚乾，把兒子的豪車當成平台晾曬，兒子一看心庝極了，但他媽媽說了一句讓他把原本的話吞了回去。

騰訊新聞報導，這名廣東車主劉先生來自農村，年紀輕輕就去大城市打工，又趕上了最好的創業時期，從一個窮小子變成為身價千萬的大老闆，去年劉先生買了一輛800多萬人民幣（約3300萬台幣）的勞斯萊斯。

他經常開著勞斯萊斯回村看父母，豪車就停在農家小院裡。最近劉先生開車回農村，他家正好在曬小魚乾，早上起床後發現母親正在他的汽車上曬小魚乾，大量小魚乾堆放在汽車的引擎蓋上，車頂上還散落了一些。劉先生看到自己的豪車被母親用來曬小魚乾，內心非常心疼。

母親把充滿鹽分的魚乾放在引擎蓋上，萬一損壞原廠車漆怎麼辦？母親看見劉先生起床了，笑著對他說：「我給你曬這些小魚乾是想讓你帶去城裡吃，自家曬的小魚乾城裡可吃不到」。

母親在汽車上曬小魚乾，只是想讓兒子吃到家鄉特產，不知道汽車價格有多貴，也不知道在引擎蓋上曬魚乾會對原廠車漆造成什麼影響。

聽到母親這番話，劉先生不敢告訴母親汽車的價值，萬一小魚乾上的鹽分損傷原廠車漆，還要花十幾萬修復，告訴父母汽車的真實售價只會讓父母有心理壓力。

劉先生把母親在汽車表面曬魚單的照片發下來，放在網上，調侃自己正在享受甜蜜的負擔。網友們對此議論紛紛，有人認為劉先生是一個孝順的孩子，不但沒有告訴父母實情，反而獨自承受壓力。

但也有網友認為劉先生小題大做，豪車都會貼車膜，就算父母在汽車表面曬小魚乾，魚乾的鹽分也不會損傷原廠車漆，劉先生拍照片發到網上只是為了作秀，想趁機火一把。

結果此新聞意外引發不少網友留言，汽車烤漆表面曬魚乾到底會不會損傷到烤漆的討論。

廣東一豪車車主拍下母親為他準備的魚乾，就放在他的勞斯萊斯車上晾曬，讓他差點沒暈倒。（騰訊新聞）
廣東一豪車車主拍下母親為他準備的魚乾，就放在他的勞斯萊斯車上晾曬，讓他差點沒暈倒。（騰訊新聞）
廣東一豪車車主拍下母親為他準備的魚乾，就放在他的勞斯萊斯車上晾曬，讓他差點沒暈倒。（騰訊新聞）
廣東一豪車車主拍下母親為他準備的魚乾，就放在他的勞斯萊斯車上晾曬，讓他差點沒暈倒。（騰訊新聞）

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