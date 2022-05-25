常州24日晚間發生爆炸事故 已知3人送醫、3人受困

江蘇省常州市24日晚間傳出爆炸聲響，多棟房屋受損嚴重。央視新聞23時報導，從常州市武進區人民政府了解到，24日20時45分左右，常州市武進區湖塘鎮花園新村小區182-183號兩層半居民樓坍塌，初步排查是因瓶裝液化氣洩漏引發爆炸造成，房屋面積約100平方米。

報導稱，事件發生後，常州市、區消防、應急、公安、衛健等救援力量第一時間趕到現場開展救援。截至23時，已救出3人送醫院救治。經初步排查，還有3人被困，救援工作仍在進行中。

鄭州報業集團旗下新媒體《正觀新聞》電話聯繫到事發地附近一家服裝店，店家表示，發生爆炸的是一間飯店。「我當時在店裡，聽到好像炸彈一樣『蹦』的一聲，現場炸得很厲害，警戒線已經拉起來了，消防正在救援」。

該店家稱，街上的商鋪損毀都比較嚴重，自家服裝店因為靠近爆炸飯店，後面的牆全部被炸掉了。

附近另一家水果店老板則表示，自家水果店在發生爆炸的飯店對面，出事的是一家名為「家味小廚」的飯店，事發後他立刻報警，「爆炸的衝擊波太厲害了，我家門頭也沒有倖免」。