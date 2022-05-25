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平遙國際影展 全球徵片

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第六屆平遙國際電影展組委會23日對外宣布，即日起面向全球徵片，時間持續至8月12日。

中新社報導，第六屆平遙國際電影展擬於2022年10月在位於山西晉中平遙古城內的平遙電影宮舉辦。

報名影片經平遙國際電影展甄選後，將有機會入圍本屆電影展的五大官方單元進行展映。

官方單元包括聚焦國際新導演的「臥虎」單元，發掘華語新導演的「藏龍」單元，展映年度重要商業電影、大師之作、年度主要國際電影節優選影片或值得關注影片的首映單元，圍繞特別主題策畫、展映具備獨特視角和學術價值影史經典作品的回顧單元，以及旨在促進山西電影產業發展的「從山西出發」單元。

報名者可登錄平遙國際電影展官網進入報名通道，支付350元人民幣或60美金後，向組委會提交影片樣片即可。

對於中小成本製作的華語影片，申請人可在填寫報名表時選擇申請豁免報名費，由組委會審核。

平遙國際電影展創辦於2017年，每年於擁有2800年歷史的平遙古城舉辦。

在展映世界各國優秀影片的基礎上，平遙國際電影展注重發現並積極推廣新興及發展中國家青年導演的優秀作品，為這些影片提供發聲平台，以激活、繁榮世界電影的創作。

平遙國際電影展以臥虎藏龍為名，由電影展映、產業、學術、教育四大板塊構成，產業板塊由發展中電影計畫、平遙創投、平遙創投·劇集計畫等單元組成。

電影 板塊 華語

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