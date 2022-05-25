新疆密織 要建空中絲路

烏爾禾百口泉機場首航、石河子至喀什首次通航、昭蘇天馬機場通航、首個高高原機場正式試飛…2022年，新疆機場建設進入「快車道」，「空中絲綢之路」體系正越織越密，為當地的經濟高質量發展，注入助推劑。

中新社報導，新疆機場加快建設和投入運營，為偏遠地區帶來發展新機遇。

位於喀什地區塔什庫爾干塔吉克自治縣南側13公里處的紅其拉甫機場，海拔約3252米，該機場是新疆第一個高高原機場，機場於2020年4月26日正式開工建設，2022年4月15日竣工，5月18日實地試飛驗證，預計7月正式通航。

塔什庫爾干塔吉克自治縣縣委副書記、縣長扎帕爾·阿塔吾拉說：「塔什庫爾干紅其拉甫機場成功試飛，預示機場已經基本滿足了通航條件，機場通航之後，將有效改善我們的對外交通條件，極大地促進經濟高質量發展。」

3月27日，大陸民航迎來夏航季。換季後，海南航空新疆區域執飛的航線達18條，每天出港的航班量約19班，航點覆蓋北京、海口、三亞、浦東、杭州、武漢、鄭州、廣州、深圳、重慶等18個大陸重要公商務及旅遊城市。

其中，海南航空新增烏魯木齊至上海浦東航線1條，復飛烏魯木齊至深圳、烏魯木齊至西安2條航線。

新疆機場集團相關負責人表示，新疆機場集團將持續推進空中絲綢之路建設，以烏魯木齊國際航空雙樞紐建設為主要標的，加快建設機場體系。

2022年下半年，新疆機場集團將新增運營管理塔什庫爾干紅其拉甫機場、阿拉爾機場2個民用機場，屆時新疆機場數量將增至25個（含石河子機場），居全大陸首位。

據悉，新疆每十萬平方公里民用運輸機場數量，由十年前的0.96個提高到1.51個，機場地面距離100公里範圍覆蓋新疆85%的縣級行政單元，繼續保持大陸機場數量最多省區紀錄，覆蓋廣泛、分布合理、功能完善的新疆機場集群逐步形成。