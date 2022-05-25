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「德陽造」水電站投產 供電巴基斯坦

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
由東方電機自主研製的卡洛特－加龍省水電站首台水輪發電機組，近日順利結束試運行，正式投產。圖／本報四川德陽傳真
由東方電機自主研製的卡洛特－加龍省水電站首台水輪發電機組，近日順利結束試運行，正式投產。圖／本報四川德陽傳真

由東方電機自主研製的卡洛特－加龍省水電站首台水輪發電機組，近日順利結束試運行，正式投產，向巴基斯坦國家電網供電，貢獻「綠色動能」。

卡洛特水電站位於巴基斯坦旁遮普省卡洛特－加龍省地區，是傑赫勒姆河梯級水電規劃的第四級，也是中巴經濟走廊首個水電投資項目，規劃裝機容量720兆瓦，項目總投資約17.4億美元，預計今年6月底實現全面投產發電。

總部位於四川省德陽市的東方電機，為該項目提供全部4台180兆瓦混流式水輪發電機組。自2015年動工以來，東方電機克服了一系列困難和挑戰，大批工作人員長期堅守工地一線，攻堅克難，保證工程順利推進，實現了首台機組順利投產發電目標。

據介紹，該項目建成後，年平均發電32億千瓦時，每年可節約標準煤約140萬噸，減少二氧化碳排放約350萬噸，可滿足當地500萬人用電需求，有效緩解巴基斯坦電力短缺問題，對推動巴基斯坦能源建設和經濟社會發展等，具有重要意義。

水電 巴基斯坦

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