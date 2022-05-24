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疫情以來首度 天安門廣場暫停參觀21天

中央社／ 台北24日電

中國北京天安門地區管理委員會官網今天宣布，按照全市「從嚴從緊落實疫情防控措施」要求，為進一步降低疫情傳播風險，天安門廣場自5月25日至6月15日暫停當日預約參觀服務。

這是天安門廣場首度因為COVID-19疫情暫停開放參觀。

先前為因應本土疫情蔓延，天安門廣場去年12月15日起實施預約入場制，規定散客及團客都須事先預約才能進入；其後又進一步要求入場前須提供健康綠碼和48小時核酸陰性證明。北京4月再爆疫情後，天安門廣場陷入一片冷清。

據官方通報，北京這波Omicron變種病毒疫情自4月22日爆發以來，天安門所在的東城區累計確診24例，而且最近7天有篩查出社會面病例的報告。

新京報報導，據北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰今天下午在防疫記者會通報，5月23日至24日下午3時，北京新增71例病毒感染者，其中管控人員66例，社會面篩查5例。

4月22日迄今，北京累計報告1591例病毒感染者，涉及15個行政區和經濟開發區。

北京市衛健委黨委委員王小娥指出，北京23日進行的區域核酸篩查共採樣檢測1521萬人，初篩4管混採陽性。這也代表40人當中存在陽性病例。

北京 疫情 天安門

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