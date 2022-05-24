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全網刷屏！ 「王心凌概念股」突火爆？實際已蒸發千億

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「王心凌概念股」雖然在網上爆紅，但芒果TV總市值卻蒸發了近1000億元人民幣。（百度百家號）
「王心凌概念股」雖然在網上爆紅，但芒果TV總市值卻蒸發了近1000億元人民幣。（百度百家號）

據官媒中國基金報報導，最近《乘風破浪的姐姐 3》開播，王心凌的男粉們一躍成為「新頂流」。23日晚間，「王心凌粉絲購入芒果股票為其加油」衝上微博熱搜，「你一票我一票 原來是股票」更是短暫霸榜微博熱搜第一，但或許是太過敏感，很快被撤下。其實，「王心凌概念股」已蒸發千億元人民幣。

5月20日，《浪姐3》開播。今年39歲的王心凌在初舞台上，綁著高馬尾，一身學院風的打扮，甜美可愛，少女感十足，以一首《愛你》帶動全場。

報導說，前奏一出，80、90後宅男大呼爺的青春回來了。 「為什麼王心凌突然又火了」、「王心凌QQ音樂屠榜」等多個話題佔據微博熱搜第一名。

除此之外，在短影音平台上，不少網友秀出男粉絲跟著王心凌唱跳的視頻，並紛紛表示「 我們還在，只是老了。」 網上更將中年男粉絲們稱為 「 王心凌男孩」。

王心凌因此熱度飆升。不僅在節目播出後創造七條微博熱搜，還登上了抖音娛樂熱榜。截至5月23日18:00，抖音上關於 「 你一票我一票王心凌80還唱跳 "」的話題熱度已升至757.7萬。

有數據顯示，王心凌初舞台《愛你》的單曲影音播放量高達730萬次，全網熱度指數高達46.34，播放量、人氣位居第一。23日，QQ音樂的榜單中，前十大熱門歌曲中，有9首都是王心凌的歌曲。

重點是「王心凌男孩」們不僅在短視頻平台上支持王心凌，還在股吧里表示，要用錢包支持王心凌。23日早間，有大陸網友呼籲：心凌男孩一人十手！用漲停支持王心凌！ 「你一票，我一票，心凌80還能跳！」

結果，不知道「王心凌男孩們」是真買了股票，還是只是敲了敲鍵盤。 23日，芒果超媒一路下跌。截至收盤，芒果超媒下跌超1%。

受疫情影響、大陸官方「清朗行動 」 和平台預算的收緊，在大陸各大長影音平台中，唯一盈利的芒果TV也陷入了停滯不前的境地。財報顯示，今年第一季，芒果超媒實現營收31.24 億元，同比降低22.08%；歸母淨利潤5.07億，同比降低34.39%。

在2021 年全年，芒果超媒營收153.56億，同比增長9.64%；歸母淨利潤 21.14億，同比增長 6.66%。其中 ，Q4 實現收入37.25億，同比降低 17.87%；淨利潤1.34 億，同比降低 63.79%。

雲合數據顯示，2021年全網網絡綜藝有效播放霸屏榜中芒果TV沒有進入前五，在前二十中也僅佔四席，而同年芒果TV獨播綜藝上新量高達52部，僅次於騰訊視頻的54部，比愛奇藝和優酷都要多；而在電視綜藝方面，每年幾乎都能進入榜單前列的《快樂大本營》也在2021年宣告停播。在全網綜藝正片有效播放下降14%的情況下，芒果TV有效播放下降了29%，遠遠高於行業平均。

「強綜藝」的地位開始有所下降，直接影響了市場的預期。數據顯示，芒果超媒在2021年1月達到95元左右的高位之後，一路下跌至目前的35元附近，股價下跌超6成，總市值也蒸發了近1000億元人民幣。

最近很火的《浪姐3》招商情況也不理想。節目物料顯示，《浪姐3》廣告合作客戶包括獨家冠名品牌金典、合作夥伴合生元、Swisse、力士、德芙，特別鳴謝品牌護舒寶，共6個品牌，相比《浪姐1》超40個和《浪姐2》的15個有較大差距。

當年，《浪姐 1》橫空出世，成為 2020 年的絕對爆款。開播當日午後，芒果超媒股價 「 乘風破浪 」 一路飆升，截止 14:55 分，漲 10% 報 58.07 元，一度漲停板。

顯然，這樣的盛況不復再現。不知道「王心凌男孩」是否真的能拿出真金白銀，再現當年的輝煌？

5月20日，《浪姐3》開播。今年39歲的王心凌在初舞台上，綁著高馬尾，一身學院風的打扮，甜美可愛，少女感十足，以一首《愛你》帶動全場。（百度百家號）
5月20日，《浪姐3》開播。今年39歲的王心凌在初舞台上，綁著高馬尾，一身學院風的打扮，甜美可愛，少女感十足，以一首《愛你》帶動全場。（百度百家號）

王心凌

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