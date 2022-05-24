大陸新增本土確診141例及本土無症狀感染者498例

「其實甄嬛穿錯衣服了！」「古人如何測量時間？」「瓷器上為何總會刻字？」「清宮服飾怎麼穿搭？」在北京故宮官方抖音帳號「帶你看故宮」上，這些問題都有答案。北京故宮的四季美景，加上宮殿和器物背後的文史解說，以「足不出戶，雲遊故宮」為號召的「帶你看故宮」，入駐抖音兩年多來，累積了近百萬粉絲。...

2022-05-24 00:57