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大陸新增本土確診141例及本土無症狀感染者498例

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京市朝陽區萬通中心附近一處核酸檢測點。（中新社）
北京市朝陽區萬通中心附近一處核酸檢測點。（中新社）

大陸疫情進一步緩緩趨緩，據國家衞健委網站，5月23日0-24時，大陸新增確診病例156例，其中境外輸入病例15例，本土確診病例141例；新增無症狀感染者532例，本土498例，新增死亡病例1例，為本土病例，在上海

大陸新增本土確診病例156例。其中境外輸入病例15例（福建5例，廣東2例，廣西2例，四川2例，江蘇1例，浙江1例，重慶1例，雲南1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）；本土確診病例141例（上海58例，北京41例，四川19例，天津16例，陝西4例，遼寧1例，吉林1例，浙江1例），含56例由無症狀感染者轉為確診病例（上海39例，四川8例，天津6例，北京2例，遼寧1例）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者532例，其中境外輸入34例，本土498例（上海422例，四川24例，河南23例，天津8例，北京7例，吉林7例，浙江3例，江蘇1例，福建1例，江西1例，山東1例）。

重災區，上海新增58宗本土確診病例和422宗無症狀感染。另外，新增1宗本土死亡病例。患者是85歲女性，有多種基礎疾病，入院後因突發心源性猝死，經搶救無效死亡。

北京則新增41宗本土確診和7宗無症狀感染。

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