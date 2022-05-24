陸房車自駕遊 銀髮族漸成主力

呼吸著濕潤清涼的空氣，抬頭仰望滿天星辰，聽著蟲鳴鳥叫安然入睡，這是李平退休後的日常生活狀態，用他的話說就是，「每天住在大自然裡享受生活」。

貴州省社會科學院貴州旅遊發展研究中心副主任鄧小海說，隨著人口老齡化進程加快，老年旅遊市場也蓬勃發展，而在規模龐大的老年群體中，絕大多數人都身體健康，也有一定的經濟基礎和提高生活品質的願望，這就使得銀髮族成為房車自駕遊的主力軍之一。

中新社報導，2021年五一期間，李平開著房車帶著妻子和家裡的狗狗從遼寧出發，一路南下，駕車經過大陸十餘個省市，「前半生都是為了工作忙碌，閒下來就想像年輕人那樣去玩兒，了解各地的風土人情，親近自然」。

一個星期前，李平把車停在了貴州平塘天空之橋服務區的房車營地，欣賞世界最高混凝土高塔橋—平塘特大橋。每天李平起床的第一件事就是去觀景台看大橋，在他看來大橋每天都有不一樣的風景，而這也是開房車自駕遊的意義。

在房車營地，記者參觀了李平的「移動小屋」，房車面積雖然看起來不大，但空間利用率極高，有獨立浴室，灶具、餐桌、冰箱、沙發等一應俱全，駕駛室頭頂上的一塊空間，就是一個雙人床。

在天空之橋服務區，可見房車營地停放著數十輛不同款式的房車，大部分房車的主人都是中老年人，有的人會把綠植擺放在房車前，悠閒地躺在椅子上喝茶聊天，有的在房車後的水池清洗衣物，還有一些人則在給車子補水充電。

近年來，受新冠肺炎疫情影響，房車露營這種私密和自在的旅行方式順勢升溫，已成為旅遊界新寵，一些的銀髮族也會選擇這種獨特新潮的旅行模式。

「每個人都有夢想，60歲的我們也有夢想，那就是有生之年開著房車遊遍中國甚至世界。」正開著房車自駕遊的長者袁芳芬說，從2021年開始已和老伴開著房車自駕去了西藏、新疆、雲南等地。

從小就喜歡親近大自然的袁芳芬坦言，特別享受「聽著溪水入睡，聽著鳥叫起床」的生活。「我們的裝備很齊全，有太陽能的驅蚊器、高壓鍋、榨汁機以及各種糧油米麵。」袁芳芬說，許多房車營地不但有水源、電源，還配有公共厠所、熱水浴室，很便利。