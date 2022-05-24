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生態共融 北京廣建保護地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京築牢生物多樣性保護網。圖為北京市民在圓明園遺址公園內觀賞野生黑天鵝。（新華社）
北京築牢生物多樣性保護網。圖為北京市民在圓明園遺址公園內觀賞野生黑天鵝。（新華社）

2012年，調查人員在北京房山十渡地區發現41隻大陸國家一級保護動物——黑鸛和11個黑鸛巢穴；十年間，原本以房山為遷徙中轉站的黑鸛在此安家，種群數量增長到100餘隻，並飛出房山在北京其他區域定居。

中新社報導，5月22日是第29個國際生物多樣性日，今年的主題是「為所有生命構建共同的未來」。北京市生態環境局日前發布的《2021年北京市生態環境狀況公報》顯示，2021年北京階段性調查實地記錄各類物種3702種，2020-2021年累計記錄6283種。實地記錄北京新記錄物種17種。

如今，已有至少596種陸生野生動物在京繁衍生息。北京，這座世界上生物多樣性最豐富的大都市之一，正通過棲息環境恢復與建設、野生動物監測與救護，以及不斷加強的執法力度，為在此生活的野生動物構築起堅實可靠的保護網。

「野生動物種類和數量不斷增加，體現了近幾年北京的生物多樣性保護與野生動物保護持續向好發展」，北京市園林綠化局野生動植物和濕地保護處處長張志明介紹，《北京陸生野生動物名錄》中，記錄了北京地區分布的陸生野生動物33目106科596種。

其中，有126種被列入《國家重點保護野生動物名錄》，包括黑鸛、褐馬雞等一級重點保護野生動物30種，豹貓、鴛鴦等二級重點保護野生動物96種。

為使更多野生動植物在京棲息，北京建成了79處自然保護地，90%以上的國家和地方重點野生動植物及棲息地得到有效保護。

張志明介紹，這79處自然保護地可分為自然保護區、風景名勝區、森林公園、濕地公園和地質公園五類，總面積約占市域面積的22%。旨在通過設立保護地，實現保育自然資源，保護生物多樣性與地質地貌景觀多樣性，維護自然生態系統健康穩定等功能。

北京 陸生 濕地公園

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